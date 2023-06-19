比爾·福特周日接受CNN節目訪問時表示：「在電動車方面，中國發展得非常快，且大規模發展，而現在他們要出口了。他們現在不在這裡，但我們認為在某個時候，他們會來到這裡，我們需要做好準備，我們正在做準備」。

今年2月福特公司宣布擬投資35億美元，在密西根州建造一座電動車電池工廠。該投資案涉及使用中國電池公司寧德時代（CATL）的技術，美國參議員Marco Rubio因此要求拜登政府審查這項合作案。

福特創辦人的曾孫比爾·福特在節目上表示，密西根州電池廠讓福特工程師有機會學習該技術，然後為自己所使用，「該廠是全資持有的福特工廠，裏面都是我們的員工，我們所做的只是授權這項技術，就只是這樣」。

福特執行長法利（Jim Farley）在5月時曾表示，中國電動車製造商是福特在該產業的主要競爭對手，福特需要有特色的品牌或更低的成本來擊敗中國廠，「我認為我們將中國廠視為主要競爭對手，而非通用汽車或豐田。中國電動車製造商將成為市場的巨頭」。