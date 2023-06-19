台北政經學院基金會16日發布「2022至2023中華民國國防評估」報告，期間討論到中國大陸運用3航母包圍台灣的戰術。對此，前參謀總長、海軍二級上將李喜明指出，對岸近年來積極生產航母，目標並非針對台灣；即便是進行反介入戰略，扮演的角色也不會非常重要，「台灣部分人士只看到近程威脅，卻沒去看遠程目標，方向根本搞錯了！」

近期大陸戰機、軍艦多次突破第一島鏈，甚至還傳出未來可能將遼寧、山東、福建等3個航母打擊群，分別布置在宮古海峽、巴士海峽、及台灣東部外海，對台實施三面包夾的戰術，並針對美國執行「反介入/區域拒止」。

李喜明則認為，以他個人想法而言，中國大陸發展航空母艦並不是為了攻打台灣，且航空母艦在台海衝突中未必能扮演重要角色。他強調，台灣就在中國大陸身邊，解放軍光是憑戰鬥機、長程轟炸機、以及部分船艦就有能力涵蓋整個台灣，且航母上的艦載機因為是在海上操作，風險性比在陸地更大，「防衛台灣若把焦點放在航母上，那就錯了」。

至於中國大陸是否是要利用航母對美國進行區域拒止？李喜明分析，實際上美國比較在意中方的潛艦、遠程轟炸機、和東風系列飛彈，這些武器在執行反介入戰術時，都比航空母艦更有效。

此外，李喜明也強調，過去解放軍海軍司令劉華清就說過「我們的國家利益在哪裡，我們的海軍實力就在哪裡」，中國大陸想將世界秩序從美國手中拿下，勢必得展現在政治、軍事與經濟上的力量，使用航母就是一個極好的方法，而美國的應對措施，就是想辦法去圍堵（Contain），兩個大國的邏輯思維就是這樣。