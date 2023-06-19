一份最新的2024總統民調昨（18）日出爐，國民黨參選人侯友宜落居第三。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳指出，儘管侯友宜支持度落後，但因與民眾黨參選人柯文哲、民進黨參選人賴清德差距不大，他還有「台大座談會」、「與韓國瑜合體」、「餵藥案收尾」等3個可以逆轉的機會點，若他能夠掌握，仍然有非常大的機會跳脫第3名的困境。

《TVBS》昨公布的最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度為33%，民進黨參選人賴清德30%，而侯友宜的支持度則為23%。

鈕則勳昨在臉書發文表示，侯友宜的支持度僅落後柯文哲、賴清德10個與7個百分點，目前戰況仍屬「麻花混戰」，但名次掉到第3名、連續的「老三困境」確實重擊了侯與他的團隊，然而，他還是有3個機會點可以逆轉。

首先，是今晚的台大座談會，鈕則勳分析，侯友宜與團隊已在針對與學生的互動，做非常多準備與預演，侯自己也充實了對政策的內涵與深度。由於台大座談避無可避，侯友宜只要去參加，就能強化「明知山有虎，偏向虎山行」的硬漢形象，若是在座談會上穩住情勢，言之有物，就能扭轉政大座談會的刻板印象，選情便有機會止跌與維穩。

第二，是與前高雄市長韓國瑜合體同台，鈕則勳指出，韓不是一個小氣的人，只要侯友宜提出要求、兩人行程能夠對接，同台合體「其實是很自然的」，畢竟兩人之前還有一個聯手、相互拉抬的「北神探、南菜販」廣告，能突顯兩人有一定的默契以及惺惺相惜的感覺。

最後在餵藥案的收尾方面，鈕則勳提到，面對民進黨的政治攻防，新北市府已積極的在全面澄清與處理，侯友宜也親上火線應對，直球對決的態勢，能強化他作為「警長、漢子」、願意負責與清理戰場的企圖心與形象的人設，只要外界有民進黨是以選舉的邏輯在進行政治操作，而侯市府的態度是「關心孩子、讓家長放心」的對比感，侯未必不能在此案上後發先至。