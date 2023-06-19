夫妻間保持親密關係很重要，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，新婚夫妻每周的做愛次數達4次，在婚後10年仍可維持2至3次，性慾減少和年齡、健康、情緒及壓力有關，尤其是過30歲後就會開始驟減，但性生活是維持夫妻關係非常重要的關鍵，他強調不要以為老夫老妻就可忽略，也不是有了子女或工作，親密生活就要一起拋棄了。

黃軒今（19）日於個人臉書粉專指出，性慾會隨時間減退是一種普遍現象，且和結婚初期的性生活頻率息息相關。有調查發現，剛結婚每周有4次以上的性生活的夫妻，在婚後10年，每周仍可維持2至3次；若剛結婚每周只有1次的性生活，在10年後的性愛次數真的是寥寥可數。

黃軒表示，每對夫妻的情況不一樣，會受到年齡、健康、情緒、壓力等因素，進而影響夫妻間的相處，其中以年齡為最大原因，因隨年齡增長，人體各項生理機能都會逐漸衰退，性功能也不例外。

黃軒說，18至29歲的年輕人，性生活次數比任何人都多，每年平均達112次，也就是一周大約2次，過了30歲後會開始下降；30至39歲之間的中壯年，每年平均有86次，相當於每周一次；40至49歲的中年，每年平均只有69次，是性生活頻率年齡層最低的，研究得出年紀愈大，次數就會愈少，但這不代表性慾會變低。

黃軒指出，男性一生中的性慾比女性來得強烈、頻繁，且維持得時間較長，男性性慾下降可能導致勃起功能障礙、自信心低落、抑鬱等；女性則是會造成陰道乾澀、做愛疼痛、親密感減少等，但這是因人而異，不是絕對。

若夫妻有長期性生活次數下降的困擾，黃軒建議，夫妻間應增加溝通和理解、保持親密和浪漫，或尋求專業幫助，他強調，夫妻長期相處除生活、性格上支持，性生活關係也是非常重要的關鍵，不要以為老夫老妻就可忽略，也不是有了子女或工作，親密生活就要一起拋棄了。