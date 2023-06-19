友訊執行長張家瑞表示，友訊自2007年起即以環保3R(Recycle、Reuse、Reduce)為核心，推行「D-Link Green」計畫，在產品設計、功能、材料、包裝四個面向，透過禁/限用物質管理、開發產品節能技術、導入易拆解設計以利回收再利用、包裝減量等措施，竭力降低產品在生命週期各階段對環境所可能造成的負面衝擊，實踐企業社會責任。友訊去年初啟動「D-Link Green Pack」計畫，以材質環保化、包裝無塑化、材積最佳化落實環保；現克服技術困難，推出第一款機殼以消費後回收塑料再製的產品，在環境永續上踏出至為關鍵的一步。

友訊目前以「選擇」和「集中」做為銷售策略原則，產品線逐漸收攏，並漸以提供解決方案為主，做出市場區隔。友訊第一季營運在有效行銷策略下，單季營運轉虧為盈、每股賺0.23元。

友訊最新發表的M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器，除了是新一代綠色產品外，更藉由國際歐盟標準ETSI EN 303 645這類具有全球共識的物聯網安全標準檢核，徹底落實產品資安。