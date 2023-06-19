PIMCO認為，年初美國銀行倒閉風波過後，市場再度要求重新思考與規劃銀行業的金融架構，使相關法規轉趨嚴格，要求銀行必須儲備更多資本與增加流動性。銀行的流動性中介功能可能會進一步萎縮，導致部分傳統活動轉向私募市場與非銀行貸款，優先順位放款機構則有機會涉足消費信貸、房貸與各種形式的資產擔保融資。

除了制定基期展望，PIMCO也觀察到可能出現的餘震，如2024年美國選舉結果，將牽動美國財政貨幣政策與外交政策，2025年美國對中國採取強硬立場的壓力可能有增無減。同樣2024年台灣總統大選對中美關係至關重要，台海局勢的長期風險有可能會降低。對經濟的影響包含：需求激增與供給衝擊；全球貿易轉變；中國重新思考美國公債的持有部位。此外，除了出口管制，美國將下達行政命令限制資本外流，在長期展望期間預計會再加強資本流動限制。

美國與全球的通膨前景存在風險，美國通膨有可能比預期更為僵固，中期未必會降至4％以下，可能長期維持接近3％，考量通膨已攀升至數十年未見的水準，高通膨對於通膨預期的長期影響亦存在變數。