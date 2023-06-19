一名人妻在網路上透露，結婚12年的丈夫去年外遇小16歲的女生，被她抓包後雙方仍然藕斷絲連，而丈夫也變得易怒，讓她實在無法忍受提出離婚，沒想到對方卻以「想找架吵？」、「鬧夠了沒？」來回應，讓她心寒表示，孩子再6年就18歲了，「還要再繼續耗下去嗎？」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，丈夫去年跟小16歲的女生外遇，被她發現後丈夫提了離婚，之後卻沒了後續，兩人還是繼續相處，直到今年她發現丈夫還持續與小三聯繫，讓她體認到沒有再耗下去的必要，也不想在孩子面前撕破臉，於是多次提出離婚的想法，但丈夫卻都只回「妳是想找架吵？」、「妳鬧夠了沒？」、「妳說完了沒？」，接著變臉生氣。

原PO透露，她早已不相信丈夫說的話，就連心動的感覺都沒有了，只剩心痛跟眼淚，而對方也變得易怒，過去她只是在吃飯時回了一個「哦」，丈夫就揚言「妳再回我『哦』，我就把湯倒在妳身上！」，甚至還曾嗆聲說「如果是五年前的他，他絕對會打我！」，讓她心寒表示「我們結婚快12年了？還要再繼續耗下去嗎？」，而孩子再6年就18歲了，自己也還不算老，苦惱是否應該要選擇放手。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言勸原PO放手，「你人生還剩多長，可以耗在他身上？」、「你的婚姻已經沒救了，這麼被動，妳根本沒有決心，等小孩18再離婚？有意義嗎？未來6年，妳不怕被他用熱湯毀容嗎？止損要趁早」、「找律師，搜集離婚證據，直接提離婚訴訟，趕快搬離，小孩子就帶走，這種可能會家暴威脅不准離婚，難不成你以後還想照顧渣男一輩子？」、「找律師吧！瞭解權益與搜集證據，灑脫一點，該拿的錢就不要客氣」。