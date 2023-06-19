烏克蘭南部卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日被炸後，傾瀉而下的洪水除了淹沒河岸城鎮，烏國官員警告，下游出海口敖德薩（Odesa）附近的海域已經淪為「垃圾場與動物墳場」，大腸桿菌數嚴重超標，更發現沙門氏菌、蟲卵及幼蟲等，當局已經關閉受汙染海域，禁止民眾前往。

烏南赫松州俄佔區域的卡科夫卡水壩被炸後引爆下游生態危機，美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓄水外洩釀成洪災後，目前洪水已逐漸退去，不過洪水夾帶的殘骸流入黑海，讓烏國官員警告敖德薩海岸邊已淪為「垃圾場及動物墳場」。

‼️In #Odesa Region, border guards are observing the consequences of the #Kakhovka dam collapse



The sea is turning into a rubbish dump and a cemetery for animals, State Border Guard Service of Ukraine reported. pic.twitter.com/DYhUhp3qqD — KyivPost (@KyivPost) June 10, 2023

敖德薩政府昨（18）日在Telegram發文宣布：「由於開放水域狀況嚴重惡化，對市民健康構成真正威脅，敖德薩海邊已不適合游泳。」俄羅斯入侵烏克蘭之前，敖德薩海灘曾是烏克蘭人及外國遊客心中相當受歡迎的度假勝地。

Russia's destruction of the Kakhovka dam has resulted in the Black Sea in the southern Odesa Oblast turning into a polluted wasteland with floating debris.



Kyiv Independent reporter @francisjfarrell caught a glimpse at the state of the beach. pic.twitter.com/RQNElIkZwQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 10, 2023

敖德薩官方17日才發文示警，當地沿岸水質惡化，實驗室檢測出「傳染性」物質，包括大腸桿菌數嚴重超標，也發現沙門氏菌、寄生蟲卵與幼蟲的蹤跡。

This is how the Black Sea looks like in Odesa as a result of the destroyed Nova Kakhovka dam by Russia pic.twitter.com/PM4WINXQjh — Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 15, 2023

貼文指出：「存在於敖德薩地區開放水域的生物病原體，包括黑海、別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基（Bilhorod-Dnistrovskyi）河口及多瑙河，對生命及大眾健康構成真正威脅。」

The Black Sea's Tragic Transformation: Odesa Oblast Witnesses Transition to Garbage Dump and Animal Cemetery Following Kakhovka Dam Explosion



The Ukrainian border guard recently raised an alarm, highlighting an unsettling transformation unfolding along the coastal stretch of the… pic.twitter.com/omKHo3hWlG — Niels Groeneveld (@nigroeneveld) June 10, 2023

烏國媒體拍攝到的畫面及網路上流傳的畫面顯示，敖德薩海邊漂浮各式各樣物體，包括鹿的屍體、沙發、枕頭及大量垃圾。

Dead deer on #Odesa beach. Consequences of flood caused by the destruction of the dam. It is over 200 km from Kakhovka Dam to Odesa. https://t.co/Og4DKWVNfF — Bogdan Voron (@Bogdan_Voron) June 13, 2023

當局除了關閉受汙染海灘外，也禁止民眾兜售來路不明的漁獲及海鮮。

據路透社報導，截至今（19）日，卡科夫卡水壩炸毀後引發的洪患已釀成52人死亡，俄羅斯稱俄佔區有35人死亡，烏克蘭方面有17人死亡、31人失蹤。