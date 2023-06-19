烏克蘭南部卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日被炸後，傾瀉而下的洪水除了淹沒河岸城鎮，烏國官員警告，下游出海口敖德薩（Odesa）附近的海域已經淪為「垃圾場與動物墳場」，大腸桿菌數嚴重超標，更發現沙門氏菌、蟲卵及幼蟲等，當局已經關閉受汙染海域，禁止民眾前往。
烏南赫松州俄佔區域的卡科夫卡水壩被炸後引爆下游生態危機，美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓄水外洩釀成洪災後，目前洪水已逐漸退去，不過洪水夾帶的殘骸流入黑海，讓烏國官員警告敖德薩海岸邊已淪為「垃圾場及動物墳場」。
敖德薩政府昨（18）日在Telegram發文宣布：「由於開放水域狀況嚴重惡化，對市民健康構成真正威脅，敖德薩海邊已不適合游泳。」俄羅斯入侵烏克蘭之前，敖德薩海灘曾是烏克蘭人及外國遊客心中相當受歡迎的度假勝地。
敖德薩官方17日才發文示警，當地沿岸水質惡化，實驗室檢測出「傳染性」物質，包括大腸桿菌數嚴重超標，也發現沙門氏菌、寄生蟲卵與幼蟲的蹤跡。
貼文指出：「存在於敖德薩地區開放水域的生物病原體，包括黑海、別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基（Bilhorod-Dnistrovskyi）河口及多瑙河，對生命及大眾健康構成真正威脅。」
烏國媒體拍攝到的畫面及網路上流傳的畫面顯示，敖德薩海邊漂浮各式各樣物體，包括鹿的屍體、沙發、枕頭及大量垃圾。
當局除了關閉受汙染海灘外，也禁止民眾兜售來路不明的漁獲及海鮮。
據路透社報導，截至今（19）日，卡科夫卡水壩炸毀後引發的洪患已釀成52人死亡，俄羅斯稱俄佔區有35人死亡，烏克蘭方面有17人死亡、31人失蹤。
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