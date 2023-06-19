近日新北市幼兒園疑似餵藥事件引發風波，多個縣市也啟動徹查幼兒園。全國教育產業總工會今發表聲明，呼籲老師在教育部未明確規範前，應停止代家長在校餵藥！

中華民國幼教聯合總會18日晚間發表聲明，「鑑於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子及教保員的作為之下，礙於處方藥物具專業性，教保員尚未具備醫療專業知識，在未釐清事情真相之前，敬請各縣市理事長轉達會內會員，即日起暫時停止幼兒園內教保員進行餵藥行為」。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，接獲國小一、二年級老師反應，有家長要老師幫孩子餵藥，可是孩子若午餐吃太慢、匆忙放學，常常一忙就忙到忘了餵藥；或孩子把藥放在老師桌上，放學忘了帶回去，結果引起家長不滿，責怪老師害孩子延誤療程，換來家長白眼及謾罵，甚至認為老師不盡責。

全教產以ADHD學生為例，中午放學前要吃半顆利他能，造成老師每天得拿藥給他們。若老師拒絕餵藥，引起家長不滿，便抱怨老師服務不周。但老師有餵藥的義務嗎？建議家長應訓練孩子自己吃藥。

林碩杰說，也有孩子早上在家該吃的藥，家長卻要孩子帶到學校來要求老師餵，明明可在家先吃藥再來校，於是老師跟孩子溝通，是否改為吃完藥再來校，家長得知後極不諒解，到處告狀「老師餵個藥是會怎樣嗎」。

另有課間服藥，或課堂中服藥、點眼藥水的例子，老師常因課務或班務耽誤時間，但家長要求的是抗生素等必須準時服用之藥品，造成老師壓力，引起糾紛又遭責罵。

林碩杰說，有的家長直接在聯絡簿上寫要求餵藥，老師還沒同意，藥就由孩子送過來了；許多老師反映，為什麼家長該做的事，卻要老師來做呢？為避免產生餵藥之糾紛與法律問題，也讓老師專心班務，請教育部規範或建議家長勿委由老師餵藥。