為了解決人才荒，台積電出奇招，把腦筋動到女高中生身上，希望能扎根基層，提高女性對理工科的興趣，進而選擇進入科技業發展。事實上，台積電先前就已經推出6周18小時的半導體合作課程，讓學子們能夠了解半導體產業運作的方式與基礎，盼能降低人才荒的衝擊。

受到少子化、產業競爭等因素影響，理工科技畢業的大學生人數持續下滑，已經從2012年的8.2萬人降至2020年6.5萬人，許多科技大咖都公開示警，台積電董事長劉德音曾說，理工科系學生持續下滑，甚至不及高峰期的60%，產官學研在人才的培育上，應該更加投入，人才的來源也應該更加流通、多元，吸引全世界的半導體人才。

台積電解決人才荒打算從根本下手，鎖定國內各個地區的明星高中女校，包括北一女、中山、景美、竹女、中女中、彰女、嘉女、南女、雄女、屏女及基隆女中等，推動一系列的宣傳計劃，盼藉此開啟更多高中女生對理工科系的興趣。

經濟日報報導，聯發科資深副總陸國宏也表示，女性具冷靜特質，很適合IC設計，近年來不只畢業生人數下滑，STEM人才的占比也持續縮減，這是很大的隱憂，需要大家共同努力去解決。