41歲戴姓男子17日前往洗衣店偷取徐姓女子洗好的衣服，徐女發現洗衣機裡空無一物後氣得報警，並吼說「哪有人會偷別人穿過的啊！」，警方立即調閱監視器畫面，鎖定戴男後18日逮捕到案，沒想到戴男竟辯稱是幫女友拿衣服才拿錯，但經監視器畫面顯示，根本沒有「戴男女友」存在，氣得警方怒斥「你根本沒女友！」並依竊盜罪送辦。

戴男17日前往洗衣店，隨機拿取其中一台剛洗好的衣服，並在拿走後隨意丟棄，徐女前往洗衣店領衣服時，發現10件衣服全都不翼而飛，損失4500元，氣得報警處理。

警方調閱監視器畫面，鎖定身著灰色無袖上衣、黑色短褲，騎乘機車的戴男，並於18日將戴男逮捕到案。

戴男到案後供稱，是去幫女友拿衣服，但發現拿錯以後就隨手丟棄衣服了，經警方調閱監視器畫面，發現根本沒有戴男的女友前往洗衣店，讓警方超傻眼這番謊言，氣得怒斥「你根本沒女友！」並依竊盜罪送辦。