41歲戴姓男子17日前往洗衣店偷取徐姓女子洗好的衣服，徐女發現洗衣機裡空無一物後氣得報警，並吼說「哪有人會偷別人穿過的啊！」，警方立即調閱監視器畫面，鎖定戴男後18日逮捕到案，沒想到戴男竟辯稱是幫女友拿衣服才拿錯，但經監視器畫面顯示，根本沒有「戴男女友」存在，氣得警方怒斥「你根本沒女友！」並依竊盜罪送辦。
戴男17日前往洗衣店，隨機拿取其中一台剛洗好的衣服，並在拿走後隨意丟棄，徐女前往洗衣店領衣服時，發現10件衣服全都不翼而飛，損失4500元，氣得報警處理。
警方調閱監視器畫面，鎖定身著灰色無袖上衣、黑色短褲，騎乘機車的戴男，並於18日將戴男逮捕到案。
戴男到案後供稱，是去幫女友拿衣服，但發現拿錯以後就隨手丟棄衣服了，經警方調閱監視器畫面，發現根本沒有戴男的女友前往洗衣店，讓警方超傻眼這番謊言，氣得怒斥「你根本沒女友！」並依竊盜罪送辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。