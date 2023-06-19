知名藝人宥勝遭爆對女員工性騷擾，舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，愛妻顧家形象全破滅，事後宥勝公開道歉稱：「面對曾經犯過的錯，我不會逃避，對不起。」並火速傳訊給受害人解釋，豈料開頭第一句話就自爆過往自己曾被性侵，令許多網友相當傻眼，群起撻伐：「被性侵過就能性騷擾別人嗎」、「這算哪門子道歉」。

宥勝在性騷風波爆發後，立刻傳訊給受害A女道歉，一開頭就說：「其實我自己也被性侵過。我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。」這番看似站在受害者的角度的道歉言論，令許多網友傻眼砲轟，認為他要道歉就好好道歉，「一直賣慘自己幹嘛」、「超噁的，而且跟受害者說自己被性侵過是想表達什麼」、「道歉起手式是強調自己被性侵嗎」、「自己被性侵還去性騷擾別人，罪加一等」、「被性侵跟騷擾人有什麼關係」。

而這番言論也被廣大網友認為，只是在博取同情，並非真心悔改，「說自己很懂對方感受我是不信啦！出這招這是在博取同情而已」、「不會，過去有痛苦的遭遇跟變成加害者迫害別人兩碼子事情，要同情他什麼」、「講這什麼話，噁心死，自己被受過傷所以也能傷害別人喔」。

網友對宥勝的言論並不買單。(圖/Dcard、Ptt)

此外，宥勝道歉時也表示：「真的很對不起，因為我個人的衝動，竟讓妳要經歷這樣的事情，真的真的很對不起。但這麼多年來，我每次看到性騷擾的新聞都很痛苦，一方面是想到妳們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰。」也同樣惹怒網友，紛紛開酸：「所以是看到新聞才想到當年做的垃圾事，才罪惡感大爆發嗎？害怕人設毀滅嗎」、「所以道歉訊息中的感激，是因為終於讓他解脫不用再繼續痛苦擔心事情爆發嗎」，令人不勝唏噓。

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