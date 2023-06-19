基隆市中正路441巷19日上午4時許，一處台電的變電箱突然爆炸冒煙，也造成附近停放的車輛受到損害。台電上午派員搶修，為避免發生意外，採取預防性停電，影響附近的98戶，台電表示預估將於9時30分將會復電。

據了解，在中正路411巷的這處變電箱，19日凌晨4時許發生爆炸並冒出灰色的煙霧。民眾報案後，台電6時30分左右獲報，派員在6時40分左右趕到現場。

台電表示，現場的是一具亭置式變壓器，經過檢視後，應是受到鹽害，造成鏽蝕，造成變壓器內的絕緣油噴出，並不是民眾認為的「爆炸」。

台電表示，目前已進行地面油漬清理及事故變壓器吊換作業，預計今日9時30分前復電。發生意外的變壓器為2012年安裝，材質是低碳鋼。為了避免日後發生類似情事，台電表示，除加強定期巡視外，針對沿海地區將加強巡視變壓器，對於鏽蝕變壓器將及時預防性更換改善。

至於變壓器造成附近停放車輛的損害，台電表示已與車主留下連絡電話，協商後續修復事宜。