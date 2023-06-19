宥勝一口氣遭爆對女員工揉胸、強吻、舔耳，性騷行徑誇張，且還是在他已婚時期，外界都關心宥勝經紀人老婆慈惠回應，夫妻過往互動也成為話題，宥勝曾要下廚給愛妻驚喜，結果卻是困難重重，讓他受挫痛哭「自以為自己很厲害」；同時，慈惠也被挖出，曾認了後悔嫁給宥勝「後悔大概3650次」。

宥勝過去和老婆慈惠在Youtube頻道「宥勝去哪兒」回應婚姻問題，當時夫妻迎接結婚5周年，兩人都自認脾氣不好，幾乎天天在吵架，慈惠被問是否後悔過嫁給宥勝，慈惠則坦言有，笑說：「後悔大概3650次」，不過宥勝則表示，其實雙方有許多磨合，在經歷調整後，才找到平衡點，而他也深信兩人會越來越好。

蕾媽笑認後悔嫁宥勝。（圖／取材自宥勝去哪兒Youtube）

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宥勝為了準備七夕情人節驚喜，特別下廚給愛妻吃，但事實卻是困難重重，切菜、下廚一波三折，慈惠最後看不下去、出手幫忙，還貼心對老公說：「我覺得一起做菜是一種浪漫」，讓宥勝突感嘆說，他都覺得自己學什麼都很快、做任何是都很辛苦，還落淚道歉：「自以為自己很厲害，自以為都是自己的功勞，自以為自己最辛苦，對不起」。

如今，宥勝好男人形象崩毀，兩位曾與他共事過的女性工作人員，指控遭他揉胸、強吻、環抱，性騷行徑誇張，宥勝雖然在臉書緊急致歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。」但已無法撕下性騷慣犯標籤。

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