台灣人到日本旅遊的人數越來越多，近日有一名台灣長輩獨自去日本玩，因為不會換SIM卡求助當地電信公司，沒想到店員只是取出SIM卡，就收費約台幣110元，問其他問題也不願意幫忙，覺得很不友善。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」解釋原因，對日本商家來說，每項作業都要收費，而且分超級細節，沒付錢就是沒辦法幫忙。

日本人的歐吉桑日前在臉書指出，一名網友來信詢問，他有一位長輩要獨自去日本旅遊2周，在台灣先買好國際網路卡，台灣的電信公司服務非常好，有問必答，手把手教會老人家如何換SIM卡、如何輸入序號到手機裡。但長輩到日本後，請當地電信公司幫忙用針插入手機，讓SIM卡跳出來，就收他500元日圓，約台幣110元，還是用長輩自己帶的針操作，甚至請店員幫忙輸入序號也不願意，好奇日本的電信公司態度超不友善，又會收服務費，是日本文化沒有免費服務的項目嗎？

日本人的歐吉桑解釋，這對日本人來說是正常的，首先日本是選項式的服務結構，費用會一項一項加起來，跟台灣成套式的服務不一樣，不先了解的話，可能會以為日本商家是在用各種名目A錢、唯利是圖。

日本人的歐吉桑指出，日本很多業界的商家愛規定每一項作業的費用，分超級仔細，尤其是3C家電、結婚業、美容業界，連打開手機費用、 創facebook帳號、line帳號等都要收費。對日本人來說，提供規定之外的服務給客人，是背叛公司規定的意思，所以已經習慣台灣的超友善的成套服務的人，對日本的服務可能覺得太冷漠。但對日本人來講，萬一發生問題，可以讓對方負起所有的責任，因為有付錢。

就連廣告行銷台日也不一樣，日本人的歐吉桑表示，台灣是以整套服務作為宣傳，日本則是以最低費用來宣傳，所以去日本旅遊要注意，店家門口招牌寫 「XX日幣」，但是實際上不可能只有付這價格，一定還會加上很多其他費用。