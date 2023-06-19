美國務卿布林肯訪華行程，馬不停蹄。繼昨日與中國外長秦剛會晤後，6月19日上午又與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會晤。

中國外交部長秦剛昨日與布林肯舉行會談。秦剛在會談時強調，中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。秦剛亦敦促美方將不支持台獨的承諾真正落到實處。

美國國務院官員表示，布林肯在會面中非常明確地表示，美國不希望與中國脫鈎。