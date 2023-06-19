AI席捲全球各個產業，有分析指出，半導體設備商艾司摩爾（ASML）比目前市場霸主輝達（Nvidia）還有潛力，目前市值也更便宜，有機會成為AI軍備競賽的真正贏家。

根據環球郵報報導，AI晶片的需求預計將以驚人的速度成長，根據Verified Market Research數據，到2030年將帶來3090億美元的年收入，而2021年僅為100億美元。報導提到，輝達目前在AI晶片市場占據主導地位，然而，荷蘭半導體領頭羊ASML也可能成為頂級AI晶片公司，甚至變成比Nvidia更好的AI股票公司。

報導分析，ASML是Nvidia稱霸AI晶片的原因，如果沒有ASML，Nvidia就無法縮小其晶片的尺寸，並使晶片更強大、更節能，這是因為ASML壟斷了EUV（極紫外）曝光機市場，使得晶片製造商和代工合作夥伴能夠縮小晶片的尺寸。

根據ASML的說法，EUV光刻技術使晶片製造商能夠封裝更多、更小的晶體管，將使晶片更強大、更快、更節能。具體來說，ASML的機器使半導體公司和鑄造廠能製造基於7奈米、5奈米和 3奈米節點的先進晶片。

報導提到，考量到AI晶片對ASML的EUV機器有大量需求，預估截至2023年第一季末，該公司有價值390億歐元的大量積壓訂單，遠遠超過其260億歐元的全年收入預期，比2022年的收入成長25%。更重要的是，華爾街分析師預估ASML的收入成長將在幾年內顯著加速。