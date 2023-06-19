香港名媛蔡天鳳（Abby）今年2月底慘遭殺害，震驚華人社會，事發至今除蔡天鳳的頭顱與大腿在湯鍋中尋獲外，其他殘肢至今難以找回；而事發四個月後，昨（18）日家屬也為她設靈，老公更花費千萬為她舉行葬禮，據傳還以3D列印重建蔡天鳳的頭顱，對此，蔡天鳳的歌手好友劉晨芝也現身哀弔，更透露瞻仰遺容的過程。

根據港媒《香港01》報導，蔡天鳳的家屬昨（18）日於大圍寶福紀念館為她設靈，靈堂布置也以蔡天鳳生前喜愛的粉色系為主，門口還放置蔡天鳳1比1遺照，據悉，總共花費約300萬港幣（約台幣1193萬元），但其中的200萬港幣（約台幣796萬元）則是用在遺體修復，且先前曾傳出將用3D列印技術重建頭顱，並且開放瞻仰遺容，但靈堂僅開放讓親友前來。

然而，蔡天鳳生前好友之一的歌手劉晨芝，在葬禮開始前2小時就來到靈堂等候，事後，她受訪時表示，自己與蔡天鳳夫妻是在活動上透過朋友相識，也提到蔡天鳳生前相當熱心慈善，對家人朋友都很好。

蔡天鳳今出殯。（圖/東網）

此外，她稱讚，蔡天鳳老公Chris花費很多心思布置葬禮，更提到，由於蔡天鳳生前愛美，所以都是靈堂內的照片都是選用她生前最美的，而她也證實，葬禮確實有開放瞻仰遺容「我也有瞻仰遺容，見到她最後一面」，但是否採用高科技3D列印技術修復，她則低調回應「我是在遠處望」。