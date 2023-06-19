美道瓊工業指數16日下跌108.98點，跌幅0.32％，收34,299.12點；S&P 500指數下跌16.25點，漲幅0.37％，收4,409.59點；NASDAQ指數下跌93.23點，跌幅0.68％，收13,689.57點；費城半導體指數下跌34.92點，跌幅0.94％，收3,673.14點。

群益投顧分析，上周五密歇根大學6月消費者通膨預期數據大幅回落，但兩名聯 準會官員表示核心通膨仍頑固，可能需要進一步升息，推升美債殖利率拉升，美股震盪。加上衍生性商品結算（四巫日）獲利了結賣壓，美股震盪走低收跌。台股ADR，台積電跌0.61％

台新投顧認為，因端午連假將至，且本周僅3個交易日，須留意長假前獲利了結賣壓，短線先觀察5日線位置是否守穩。操作方面，電子股漲多後追高風險增，可適度減碼調節部位，自行車、紡織、手機等相對低基期族群可留意。

在產業部分，自行車庫存調整接近尾聲，預估第三季走出產業谷底。國內自行車品牌業者屬於中高階，未來將受惠初學者升級至高階車款與傳統自行車騎乘者轉換至E-bike等產業趨勢。

根據供應鏈訪查，iPhone 15首波備貨量約為8,600～8,900萬支，規格升級較前兩代顯著，有望刺激換機需求，且產品平均售價有望上升，有利於代工、零組件廠。國際服裝品牌客戶陸續走出庫存調整期，台廠預期下半年產業景氣有望優於上半年與去年同期。