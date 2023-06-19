一份18日媒體公布的最新2024總統民調顯示，民眾黨主席柯文哲異軍突起，支持度竄升至33％，高居第一；民進黨主席賴清德排名第二，支持度為30%，國民黨的侯友宜居第三。對此，親綠媒體人溫朗東示警，綠營在青年的支持度已經崩盤，再不進行改革，民意炸彈將被引爆。

《TVBS》最新民調指出，柯文哲支持度與5月的23％相比，有明顯的進步，上升了10%。另從交叉分析中還可以看到，柯在20至29歲、30至39歲及40至49歲的支持度明顯出現增長，尤其20至29歲的區間，一舉暴增15個百分點，支持度高達58%。

溫朗東昨（18）日在臉書發文提到，雖然很多本土派不相信，壓根不認為柯文哲會贏，但事實是柯文哲在早稻田演講的剪輯短片，剛剛已經99萬次觀看。現在的問題是，「賴清德擋得住柯嗎？策略是甚麼？」現實已經變成四十歲以下的綠營支持度崩盤，三十歲以下更慘，這是每份民調共同呈現的事實，不是機構效應可以解釋。

此外，溫朗東還強調，「青年為什麼不滿？為什麼躺平？為什麼生氣？」民進黨如果不去認真同理這些問題，大刀闊斧的改變，民意炸彈即將要被引爆。溫也分析，以2023上半年的平均來看，賴清德有45%，但無法確保趨勢上柯文哲和新北市長侯友宜的餅不會增加

不過對於溫朗東的說法，綠營網友多不買帳，留言怒轟「不要再危言聳聽了，柯選不上的」、「被巧芯酸到崩潰壞掉惹真可憐」、「那很好啊！有你忙著唱雖民進黨」。不過也有民眾持不同想法，稱「這篇講的很到位」、「還是要步步為營，縣市長的選舉就已經顛覆三觀了」、「我也覺得正視問題沒什麼不對」。