高雄市19日上午驚傳遺體吊橋下事件，63歲叢姓男子騰空懸掛在三層樓高的陸橋橋身下，民眾目睹報警，警消趕抵現場發現該男子已明顯死亡，先協助將遺體放下，鑑識人員現場採證中。

鼓山分局內惟所表示，獲報後趕抵現場時，死者已無生命跡象，由消防人員架設鋁梯先將死者放下，發現死者身上無證件，也無明顯外傷，已由鑑識人員採集相關跡證並報請檢察官相驗中。

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