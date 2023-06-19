影》侯友宜韓國瑜快見面了？不會是等到全代會才同框吧！

昨（18）日《TVBS》公布最新的2024總統大選民調，國民黨參選人侯友宜支持度突然下滑，以23％的支持度暫居第3名，引起各界討論。國民黨新北市議員葉元之昨日晚間直播時，也發起網路投票，結果顯示若國民黨高雄市前市長韓國瑜與侯見面並表態支持，就會有20％的韓粉願意投下手中的一票。

葉元之表示，日前自己建議侯友宜可以在韓國瑜生日時碰面，被質疑是在出鬼點子，但他解釋沒有一定要在生日時，只是希望越快越好，不然接下來兩人也可以在端午節碰面一起包肉粽，象徵「包中」。

在直播結束前，葉元之發起一項網路投票，讓觀看直播的觀眾參與，想知道若侯友宜與韓國瑜見面民眾會有何反應，結果在300多人中，有24％的觀眾說「沒差，本就支持侯友宜」、20％的觀眾選擇「本來觀望，見面後會挺侯」、46％的觀眾表態「還是不挺」，並有9％的觀眾選擇「其他」。

葉元之認為，這46％的觀眾雖然還是不挺，但情緒多少會被緩和，而這也代表侯友宜後續必須做更多努力，才能爭取到這部分的選票；他還提到，只要侯、韓見面就選擇相挺的觀眾雖然僅20％，但當層級拉到總統大選時，2成其實是很高的數字，因此他仍建議侯儘快與韓見面爭取支持，「300萬個韓粉，那20％就有60萬票了！」