花季度假飯店於2009年正式開慕，飯店最大的特色為擁有源自日治時代便開發的百年優質湯泉，是南台灣罕見的天然低溫碳酸氫鈉湧泉，富含弱鹼性礦物質，素有「美人冷湯」美名。飯店所在的園區總面積達7000坪，擁有54間湯泉景觀客房，整體設計兼具原生風貌及人文禪風，飯店內外處處可見藝術品與畫作，呈現出日式雅緻風情與南國熱帶氣息兼容並蓄的度假氛圍。雖然較偏遠，仍吸引不少香港及日本的觀光客前來，享受兩天一夜南台灣輕旅行。
2023年1月，花季度假飯店由力麗觀光經營團隊進駐，整合既有團隊並優化服務。記者南下高雄，實際走訪花季度假飯店，開箱這間堪稱「祕境中的溫泉飯店」，探究它的亮點與吸客特質。
亮點一 百年低溫天然湧泉 40坪親子房可打水仗
花季度假飯店主打百年低溫碳酸氫鈉冷泉，泉質屬無色無味低溫的中性碳酸泉，每間房內都設有空間寬敞的溫泉池，讓旅客在房內即可盡情泡湯，不受時間與場域的限制。館內客房面積16坪起跳，空間寬敞，房內還備有田寮區盛產的當季水果和水果製成的果乾為迎賓小點。
此外，飯店特別推出僅此1間的親子主題套房，最大亮點為標榜全台唯一可打水仗的親子房，超大浴室空間設有水球牆和雙湯池，讓小孩可在浴室內嗨玩水球，大人在旁泡湯紓壓。親子房占地40坪，備有兩大床，業者還規劃出藺草和室客廳，空間寬敞。房內另備有色彩繽紛的兒童大型積木與童趣風十足的帳篷，可讓孩子們盡情放電，適合家庭客群入住。
如果單純只想泡湯，飯店裡也有近百坪空間的半室外男、女裸湯區域，雙人獨立湯屋，皆設有水療按摩池、高、低溫池、冰水池及蒸氣室等設備。冷泉在夏季浸泡可散熱消暑，加熱後便是蒸氣騰騰的熱湯，泡湯能消除疲勞，促進健康。花季度假飯店總經理湯孟哲分享冬天常有在地居民運動後來此泡湯，舒緩肌肉痠痛。
亮點二 夏季新品好看好吃 海陸雙主菜味蕾饗宴
飯店不只溫泉是賣點，連餐飲也頗具特色。迎接夏季到來，花季度假飯店「食堂餐廳」主廚邱楷復，以夏季清爽味覺作為發想，設計出4道精選的海陸雙主菜，將鮮甜海味搭配優質肉品作為料理主調，佐以爽口調味與繽紛擺盤。端出的菜式有「羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦」、「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」、「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」及「櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔」，每道都好看好吃；點選任一主菜，即可享用Semi-Buffet，無限品嚐沙拉冷盤、時蔬熱食、麵包湯品與甜點水果，每客主菜1280元加1成。
其中「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」，嚴選高雄田寮在地養殖、肉質細緻的16 oz珍珠雞，以爐烤方式料理出焦糖色的酥脆外皮，具有淡淡甜香軟嫩的滑口雞肉，搭配膠質豐富的香煎龍膽石斑與特製香料鹽，主廚減少過度烹調，盡可能重現食材原味。雞肉鮮嫩不乾柴，龍膽石斑肉質厚實飽口，香料賦味，加上附贈的沙拉、麵包等，份量飽足。
夏季新菜餚，主廚邱楷復盡可能減少過度烹調，以西餐多變的醬汁賦予料理更多的味覺變化與層次。像是「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」這道菜，邱楷復主廚以美式煎烤方式料理上等戰斧肉排，再用洋蔥、蘋果加入肉桂拌炒後，佐以產自南投的蘑菇特調醬汁，搭配營養美味的大西洋鮭魚，創造出食材和醬汁互相加分的豐富滋味。
業者近期推出「微醺夏日一泊二食夏季住房專案」，可入住16坪大的巧月套房或同等級房型一晚，體驗早餐及西式料理晚餐Semi-Buffet，更可品嚐榮獲「2022 WBA世界啤酒大賽」世界最佳啤酒大獎的「Chill53玉荷包酸啤酒」。
亮點三 溫泉飯店喜見微型書坊 餐廳畫作市價3000萬
花季度假飯店除了大眾風呂、獨立湯屋，公共空間還有健身房和童心室，讓大人小孩都可以開心地在屬於自己的天地裡盡情玩耍。值得一提的是，位在一樓大廳旁的書坊，除了可當作商務中心使用，書櫃上琳琅滿目的各類書籍，為一般溫泉度假飯店罕見，在這裡，業者把精神養份分享給喜愛閱讀的旅客，大人小孩也都可以在此享受靜謐的閱讀時光，加上無限供應的咖啡和小點，說是小型書店也不為過。
此外，飯店館內還設有需要收費的KTV歡唱廳與棋藝室，是旅客泡湯以外放鬆身心、打發時間的場所。整個飯店從內到外處處可見不同創作材質的藝術品，呼應了力麗觀光蔡宗易董事長將藝術引入休閒飯店的理念；房間內、出入大眾風呂的廊道、每層樓的公共空間、飯店大廳等，隨處可見藝術品或藝術裝置，連餐廳的牆上，都掛著日本藝術家六角彩子價值3000萬的畫作；就算形容花季度假飯店是一間小型美術館也不為過，這些藝術品替隱身在鄉間綠林的溫泉度假飯店，增添不少藝文氣息。
亮點四 近國道交通便利 順遊月世界等景點
飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，下交流道3分鐘車程即可抵達；距高鐵台南站也只要20分鐘車程，距高鐵左營站則需35分鐘車程。周邊可順遊大崗山生態園區、盤龍峽谷一線天、大崗山高爾夫球場、月世界地景公園、崗山之眼與旗山老街，前往台南或高雄市中心等地皆便利。湯孟哲總經理提到不少港籍觀光客到月世界遊玩，會住在自家飯店，而飯店也提供某些景點的付費接駁車，須提前預約。
飯店總經理湯孟哲建議旅客到此旅遊可安排二天一夜宅度假，選擇露天風呂或在房內盡情泡湯，再至食堂享用主廚特製料理滿足味蕾，還有到鄰近的景區踩點，盡情享受一場深度又悠閒的溫泉假期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。