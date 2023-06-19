花季度假飯店於2009年正式開慕，飯店最大的特色為擁有源自日治時代便開發的百年優質湯泉，是南台灣罕見的天然低溫碳酸氫鈉湧泉，富含弱鹼性礦物質，素有「美人冷湯」美名。飯店所在的園區總面積達7000坪，擁有54間湯泉景觀客房，整體設計兼具原生風貌及人文禪風，飯店內外處處可見藝術品與畫作，呈現出日式雅緻風情與南國熱帶氣息兼容並蓄的度假氛圍。雖然較偏遠，仍吸引不少香港及日本的觀光客前來，享受兩天一夜南台灣輕旅行。

2023年1月，花季度假飯店由力麗觀光經營團隊進駐，整合既有團隊並優化服務。記者南下高雄，實際走訪花季度假飯店，開箱這間堪稱「祕境中的溫泉飯店」，探究它的亮點與吸客特質。

花季度假飯店擁有源自日治時代便開發的百年優質湯泉，是南台灣罕見的天然低溫碳酸氫鈉湧泉。(陳韻萍攝)

隱身於高雄田寮區綠林秘境中的花季度假飯店，吸引不少香港及日本的觀光客來度假，享受兩天一夜輕旅行。(陳韻萍攝)

花季度假飯店共有54間湯泉景觀客房，客房面積16坪起跳，空間寬敞。(陳韻萍攝)

亮點一 百年低溫天然湧泉 40坪親子房可打水仗

花季度假飯店主打百年低溫碳酸氫鈉冷泉，泉質屬無色無味低溫的中性碳酸泉，每間房內都設有空間寬敞的溫泉池，讓旅客在房內即可盡情泡湯，不受時間與場域的限制。館內客房面積16坪起跳，空間寬敞，房內還備有田寮區盛產的當季水果和水果製成的果乾為迎賓小點。

此外，飯店特別推出僅此1間的親子主題套房，最大亮點為標榜全台唯一可打水仗的親子房，超大浴室空間設有水球牆和雙湯池，讓小孩可在浴室內嗨玩水球，大人在旁泡湯紓壓。親子房占地40坪，備有兩大床，業者還規劃出藺草和室客廳，空間寬敞。房內另備有色彩繽紛的兒童大型積木與童趣風十足的帳篷，可讓孩子們盡情放電，適合家庭客群入住。

飯店內每間客房都設有空間寬敞的溫泉池，讓旅客在房內即可盡情泡湯。(陳韻萍攝)

如果單純只想泡湯，飯店裡也有近百坪空間的半室外男、女裸湯區域，雙人獨立湯屋，皆設有水療按摩池、高、低溫池、冰水池及蒸氣室等設備。冷泉在夏季浸泡可散熱消暑，加熱後便是蒸氣騰騰的熱湯，泡湯能消除疲勞，促進健康。花季度假飯店總經理湯孟哲分享冬天常有在地居民運動後來此泡湯，舒緩肌肉痠痛。

全台唯一可打水仗的親子主題房，小孩可在浴室內嗨玩水球。(花季渡假飯店提供)

親子房內超大浴室空間設有水球牆和雙湯池，同時可玩水球和泡湯。(花季渡假飯店提供)

親子房占地40坪，業者規劃出藺草和室客廳，備有色彩繽紛的兒童大型積木與童趣風十足的帳篷，可讓孩子們盡情放電。(陳韻萍攝)

亮點二 夏季新品好看好吃 海陸雙主菜味蕾饗宴

飯店不只溫泉是賣點，連餐飲也頗具特色。迎接夏季到來，花季度假飯店「食堂餐廳」主廚邱楷復，以夏季清爽味覺作為發想，設計出4道精選的海陸雙主菜，將鮮甜海味搭配優質肉品作為料理主調，佐以爽口調味與繽紛擺盤。端出的菜式有「羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦」、「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」、「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」及「櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔」，每道都好看好吃；點選任一主菜，即可享用Semi-Buffet，無限品嚐沙拉冷盤、時蔬熱食、麵包湯品與甜點水果，每客主菜1280元加1成。

出雲風呂近百坪的半室外男、女裸湯，備有水療按摩池、低溫池、高溫池、冰水池及三溫暖烤箱、蒸汽室設備。(花季渡假飯店提供)

其中「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」，嚴選高雄田寮在地養殖、肉質細緻的16 oz珍珠雞，以爐烤方式料理出焦糖色的酥脆外皮，具有淡淡甜香軟嫩的滑口雞肉，搭配膠質豐富的香煎龍膽石斑與特製香料鹽，主廚減少過度烹調，盡可能重現食材原味。雞肉鮮嫩不乾柴，龍膽石斑肉質厚實飽口，香料賦味，加上附贈的沙拉、麵包等，份量飽足。

「食堂餐廳」主廚邱楷復，以夏季清爽味覺作為發想，設計出4道精選的海陸雙主菜。(陳韻萍攝)

點選任一主菜，即可享用Semi-Buffet，無限品嚐沙拉冷盤、時蔬熱食、麵包湯品與甜點水果。(花季渡假飯店提供)

夏季新菜餚，主廚邱楷復盡可能減少過度烹調，以西餐多變的醬汁賦予料理更多的味覺變化與層次。像是「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」這道菜，邱楷復主廚以美式煎烤方式料理上等戰斧肉排，再用洋蔥、蘋果加入肉桂拌炒後，佐以產自南投的蘑菇特調醬汁，搭配營養美味的大西洋鮭魚，創造出食材和醬汁互相加分的豐富滋味。

業者近期推出「微醺夏日一泊二食夏季住房專案」，可入住16坪大的巧月套房或同等級房型一晚，體驗早餐及西式料理晚餐Semi-Buffet，更可品嚐榮獲「2022 WBA世界啤酒大賽」世界最佳啤酒大獎的「Chill53玉荷包酸啤酒」。

「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」，嚴選高雄田寮在地養殖、肉質細緻的16 oz珍珠雞入菜，雞肉鮮嫩，龍膽石斑厚實。(陳韻萍攝)

夏季新菜餚「羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦」，繽紛擺盤超吸睛。(陳韻萍攝)

亮點三 溫泉飯店喜見微型書坊 餐廳畫作市價3000萬

夏季新菜餚，主廚邱楷復盡可能減少過度烹調，以西餐多變的醬汁賦予料理更多的味覺變化與層次。(花季渡假飯店提供)

花季度假飯店除了大眾風呂、獨立湯屋，公共空間還有健身房和童心室，讓大人小孩都可以開心地在屬於自己的天地裡盡情玩耍。值得一提的是，位在一樓大廳旁的書坊，除了可當作商務中心使用，書櫃上琳琅滿目的各類書籍，為一般溫泉度假飯店罕見，在這裡，業者把精神養份分享給喜愛閱讀的旅客，大人小孩也都可以在此享受靜謐的閱讀時光，加上無限供應的咖啡和小點，說是小型書店也不為過。

此外，飯店館內還設有需要收費的KTV歡唱廳與棋藝室，是旅客泡湯以外放鬆身心、打發時間的場所。整個飯店從內到外處處可見不同創作材質的藝術品，呼應了力麗觀光蔡宗易董事長將藝術引入休閒飯店的理念；房間內、出入大眾風呂的廊道、每層樓的公共空間、飯店大廳等，隨處可見藝術品或藝術裝置，連餐廳的牆上，都掛著日本藝術家六角彩子價值3000萬的畫作；就算形容花季度假飯店是一間小型美術館也不為過，這些藝術品替隱身在鄉間綠林的溫泉度假飯店，增添不少藝文氣息。

亮點四 近國道交通便利 順遊月世界等景點

飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，下交流道3分鐘車程即可抵達；距高鐵台南站也只要20分鐘車程，距高鐵左營站則需35分鐘車程。周邊可順遊大崗山生態園區、盤龍峽谷一線天、大崗山高爾夫球場、月世界地景公園、崗山之眼與旗山老街，前往台南或高雄市中心等地皆便利。湯孟哲總經理提到不少港籍觀光客到月世界遊玩，會住在自家飯店，而飯店也提供某些景點的付費接駁車，須提前預約。

一樓大廳旁的書坊，也是商務中心，書櫃上琳琅滿目的各類書籍，供房客免費m閱讀。(陳韻萍攝)

飯店內隨處可見藝術品，餐廳的牆上掛著日本藝術家六角彩子價值3000萬的畫作。(陳韻萍攝)

飯店總經理湯孟哲建議旅客到此旅遊可安排二天一夜宅度假，選擇露天風呂或在房內盡情泡湯，再至食堂享用主廚特製料理滿足味蕾，還有到鄰近的景區踩點，盡情享受一場深度又悠閒的溫泉假期。

花季度假飯店呈現出日式雅緻風情與南國熱帶氣息兼容並蓄的度假氛圍。(陳韻萍攝)