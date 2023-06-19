交通部長王國材視察桃園地區TPASS整備情形。(呂筱蟬攝)

為鼓勵民眾以大眾運輸工具通勤，行政院推出「TPASS行政院通勤月票」，北中南3大生活圈通勤月票將在7月1日上線，並自6月15日起，民眾可購買票卡。交通部長王國材19日赴中壢客運總站及台鐵中壢站視察整備情形，他特別要求像是桃園、中壢運量多的車站，需先做壓力測試。

王國材表示，桃園1天到雙北有67萬人次，搭台鐵約有6萬人次，搭公路公車部分有7萬人次，大概有20％是公共運輸運具，希望這13萬搭公共運輸運具的人，未來可以充分使用1200 TPASS ，另外還有50多萬開車族，也可以考慮轉到TPASS，可節省費用也可以節能減碳。

他提到，來看中壢火車站與中壢客運站，他們大致上都準備好了，包括台鐵在站內專用通道，指引標誌都已經弄好了，另在中壢客運站包含車身廣告和現場準備都準備好了，特別要求台鐵像是中壢、桃園運量特別多，他們務必在7月1日開通時要妥善準備，包跨臨機應變萬一有狀況時要怎麼處理，要求他們要做壓力測試，期待7月1日上路讓行政院通勤月票可以在桃園市到台北或是到基隆通勤族可省下很多通勤費用，如果通勤月票便宜，會有更多人住在桃園，台北市居住人口也可分散，迎接7月1日準備好了。