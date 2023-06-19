左營一輛汽車的車主疑似為躲避停車費，在車門上貼上封條，警方依法開單處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

左營警方對這輛停在左營大路上貼著封條的汽車，依法開單處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名車主疑似異想天開或不明原因在車牌上貼上封條，封條上還有宮廟的字樣，此事在網路上引起議論。左營警方對此表示，經查屬實，但此舉依道交條例，可處300至600元罰鍰，並責令改正、補換牌照或禁止其行駛。

網友發現在左營大路上出現這輛有趣的車子，車主在車牌上貼上封條，掩蓋車牌，網友對此說，這是閃停車費的妙招嗎？感覺很兇！撕開封條不知道會怎樣？還酸說，這字寫的這麼醜，神明會哭泣吧。製單員到底會不會開單子呢？

左營警方19日表示，經查此地點在左營區左營大路201號前。舊城派出所立即檢視貼文照片，確認該車車牌遭自製封條遮蔽屬實，疑有違反道路交通管理處罰條例第14條第2項第2款「號牌為他物遮蔽，非行車途中因遇雨、雪道路泥濘所致，處汽車所有人300元以上600元以下罰鍰，並責令改正、補換牌照或禁止其行駛」規定。

警方也指出，鑒於網傳貼文並未提供具體時間，警員除將主動聯繫照片提供人，釐清事實，再依法舉發。另有關該車停放公有停車格收費疑義，已轉知停管處依法處理。警方也籲請民眾不要以物品遮蔽車牌之方式行駛違反交通法規，警方會加強取締，呼籲民眾遵守交通規則，切勿投機取巧以免得不償失。