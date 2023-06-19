PLG職籃明星球員楊敬敏被控外遇出軌女球迷，楊敬敏昨（18日）深夜在IG發文道歉，宣布離開球場回歸家庭，並卸下球員工會理事長職務，但風波尚未平息，楊敬敏被挖出，早在2005年就有網友在PTT發文，稱楊敬敏在與某一任女友交往期間被抓包偷吃3次。

網友17日在網路論壇「Dcard」發文控訴，已婚的明星球員楊敬敏與自己女友出軌、發生性關係，讓他大受打擊，目前仍在接受身心科治療，對此，楊敬敏昨深夜在IG發文道歉：「現在唯一能做的就是放棄一切，反省改過從回歸家庭開始，多花時間陪伴我所對不起的家人」，楊敬敏宣布離開球場、卸下球員工會理事長的職務回歸家庭，最後並說：「對不起，我錯了，籃球我會想念你的」。

但風波尚未平息，楊敬敏被挖出，早在2005年就有網友在PTT以「有沒有台銀11楊敬敏的八卦」為題發文，稱楊敬敏在與某一任女友交往期間被抓包偷吃3次，第一次是趁女友出國、第二次是楊承認與異性一起出遊、第三次是在體育場外面被女方當場抓包，且這三次的偷吃對象都不同，讓女方痛心提分手。

39歲楊敬敏是PLG兩屆年度MVP得主，在球場上對自己、隊友都要求嚴格，因此有「士官長」的稱號。楊敬敏曾效力於超級籃球聯賽（SBL）臺灣銀行及台灣啤酒，2012年西進中國男子籃球職業聯賽（CBA），2019年返台加盟寶島夢想家，2021年加入新北國王，2023年因不倫風暴離開籃球場。