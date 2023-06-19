去年6月16日，標普500指數約收在3,666.77點，仍然被居高不下的通膨、聯準會接連大舉升息以及地緣政治緊張局勢壓得喘不過氣。

今年6月16日、也就是上周五，標普500指數收在4,409.59點，和去年同期相比上漲略逾20%，儘管經歷了地區銀行接連倒閉、聯邦政府在最後關頭前才避開災難性倒債，以及聯準會持續對抗通膨帶來的震盪。

與去年10月觸及的低點相比，標普500指數已經上漲逾26%。

在2022年因為利率上揚而受到重創的巨型科技股，也在今年強勁反彈。上周四蘋果股價站上歷史高點186.01美元，而一年前其股價收在135.43美元。

微軟股價也在上周四改寫2021年11月19日創下的歷史收盤高點（343.11美元），市值逼近2.6兆美元，亦創下歷史新高。

聯準會在上周三宣布維持基準利率不變，為去年3月以來首次暫停升息，但該央行也暗示今年可能再升息兩次。起初如此意外鷹派的說法引發市場拋售，但隨後投資人迅速將這個強硬的訊號拋諸腦後，使美股在上周三尾盤反轉走高。

上周五美股主要指數下跌，但周線全面收紅。道瓊指數周漲1.25%。那斯達克周漲3.25%，連漲第8周，創下2019年3月以來維持最久的記錄。標普500周漲2.58%，連漲5周，創下3月31日以來最大單周漲幅和2021年11月以來維持最長的升勢。

今年以來，標普500指數上漲約15%，道瓊指數漲3.5%，那斯達克指數漲30.8%。

但有些分析師警告，近期美股加速走高預示未來可能會有些痛苦出現。

PNC Financial Services Asset Management Group投資長Amanda Agati表示，現在市場充滿著「虛妄」，現在發生的事大多可能是最後的狂歡（last hurrah），是我們陷入萎縮前的最後一搏。

種種跡象顯示裂縫正在形成，且可能很快就會擴大。

儘管市場上出現一些看漲的跡象，但有分析師指出，就數學來看，美股不會持續上漲，尤其是考量到美國經濟可能即將陷入衰退。

儘管近幾周來市場的廣度已經擴大，但美股的上漲主要還是由巨頭科技股所推動，這可能導致這一波漲勢的穩定性較弱。此外，華爾街仍然擔心美股已經漲過頭。

The Colony Group首席市場策略師Richard Steinberg表示，在這些走勢當中，有一些估值就像「伊卡洛斯（Icarus）飛得離太陽太近了」。

伊卡洛斯是希臘神話的一個角色，因為過度自信而失敗。

此外，美國2年期和10年期公債殖利率仍然倒掛，這通常被視為是經濟即將衰退的前兆。

PNC Financial Services Asset Management Group投資長Amanda Agati表示，美股下一個面臨的考驗可能是聯準會下一個利率決定。我們認為聯準會將在7月再度採取行動進一步收緊政策，這可能成為引發市場修正的催化劑。

被喻為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos上周四撰文指出，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在周三記者會上已經暗示聯準會完全有可能在7月升息。鮑爾在記者會上提到7月例會的利率討論是「活的」（live），這是央行決策官員慣用的行話，暗示升息的可能性較大。