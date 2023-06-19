高雄25歲擔任豪宅保全的陳姓男子因愛慕女同事，竟在女同事的水杯裡偷偷放安眠藥，女同事喝完水後精神恍惚、手腳無力，陳男自告奮勇要送女同事回家時，被其他同事機警阻擋。女子送醫後採檢出安眠藥成分，報警提告，一審陳男僅依傷害罪遭判8月，高雄高分院審理後，改依強制性交未遂罪，重判陳男3年7月，可上訴。

陳男在同一物業管理公司工作，愛慕外型亮麗的女同事，2021年6月間，陳男從網路購入8顆含有Clozapine成分（抗精神病）的藥丸，上班時偷偷將藥丸磨碎成粉、攪入女同事的水杯裡。

女同事喝完水後漸漸精神恍惚，交班時口齒不輕，出現手腳無力的症狀。陳男眼見時機成熟，還自告奮勇表示要送女同事回家。當時，其他男同事驚覺有異，直接叫救護車將女同事送醫。

女同事送醫治療後，體內驗出安眠藥成分，調閱監視器後發現陳男行為有異，立即報警。陳男辯稱，想要測試藥效，才讓女同事飲用，藥效發作後，想戴她回家，是怕她送醫被驗出安眠藥，最後被依性侵未遂罪起訴。

一審法官認定女同事未遭性侵，身體也未受傷，查無性侵意圖，依傷害罪判陳男8月，檢方不服上訴。

高雄高分院法官發現，陳男案發前幾天就曾向女同事提到上班有吃「威爾鋼」，疑似性暗示。女同事則證稱，陳男根本不知道她的住處，當天執意單獨載走她，性侵意圖明顯。

法官認為，陳男一次投放8顆安眠藥並非單純測試，想載被迷暈的女同事回家，趁機性侵意圖明顯，屬於預謀犯罪，最後改依強制性交未遂罪，判陳男3年7月，全案仍可上訴。

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