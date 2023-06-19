台鐵車票凍漲28年，連帶台鐵便當價格在萬物齊漲下也不敢漲價，交通部長王國材今天說，明年台鐵公司化如果讓公司正常經營，便當可就內容、價格調整一下，期待這個品牌未來可以繼續擴大經營。

王國材說，台鐵便當全國有名1個賣60元，最高1年可賣1000萬個，明年台鐵公司化，如果讓公司正常經營，便當可就內容、價格調整一下，但是調整價格要把內容增加，台鐵已經做出品牌，期待這個未來可以繼續擴大經營，當作很重要的副業收入，品質與價格是否調整，就由台鐵公司來做討論。