國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今發布6月民生及時事相關民調，針對日前美國聯邦眾議院歲計委員會通過《美台21世紀貿易倡議》，在野黨要求台灣也該送立院審查，根據民調結果顯示，全體選民有65.5％認同「台美21世紀貿易倡議」是台灣重要的對外經貿協議，應該要送交立法院審查。

民調結果顯示，「台美21世紀貿易倡議」實際上在全國並沒有受到廣泛關注，在全體選民中僅有55.6％聽過「台美21世紀貿易倡議」，在泛綠政黨支持者知曉度較高，達80.5％。

但是對於是否認同「台美21世紀貿易倡議」是台灣重要的對外經貿協議，應該要送交立法院審查，全體選民有65.5％支持，而泛綠政黨支持者也有50.5％認同此觀點，泛藍政黨支持者80.1％認為該送審、民眾黨支持者也有74.7％支持送審，無政黨支持者也有67.3％認同此觀點。

而立法院本周開始審查蔡總統任內最後一波大法官人事案，如獲通過，將來司法院15名大法官將都是由蔡英文總統提名。對此，全體選民中有62.2％民眾認為，蔡英文任期剩下不到一年，新任大法官應由「下一任總統」提名。

其中，泛綠政黨支持者也有41.1％持同樣的看法，而泛藍政黨支持者有83.6％認同、民眾黨支持者也有72.2％支持，無政黨支持者有66.0％認同。

至於近期政壇延燒到演藝圈、藝文界及學術界的Me too風暴，民調顯示，不分藍綠、年齡、教育程度、地區與性別，一致認為台灣社會性騷擾問題嚴重，在全體選民中有高達80.7％認為台灣社會性騷擾問題嚴重，其中更有42.2％認為「非常嚴重」

值得注意的是，交叉分析顯示，泛綠政黨支持者雖然有67.1％認為台灣社會性騷擾問題嚴重，但是認為「非常嚴重」的比例僅有13.8％。

江啟臣認為，此次民調結果也顯示台灣整體社會已經進入總統大選時程，對於他們這次所訪問的題目，尤其是時事題，都顯示與政黨傾向有關聯性，會從政黨角度去思考答案，變成「一個台灣兩個世界」。

本次民調由啟思民本基金會調查全國20歲以上網路人口，調查時間為6月13日至16日，有效樣本1028份，抽樣誤差在95％信心水準下，為±3.06％內，抽樣方法以FB廣告發送問卷，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區、教育程度特徵符合全國母體結構。