新北市幼兒園餵藥案風波延燒，中華民國幼教聯合總會18日晚間發聲明呼籲各縣市幼教協會呼籲暫停教保人員進行餵藥行為。不過，另一幼教團體「全國幼兒園暨教保人員聯盟總會」總會長劉秋芳卻不認同，她強調，為保障家長及幼兒權益，將在教保服務契約中加入「家長是否同意不餵藥」，最快8月上路。

國民黨高市黨部舉行記者會，主題訴求「希望「邁擱亂啊，爸媽老師要安心《藥物標準說不清 衛福部踹共》」，包括「全國幼兒園暨教保人員聯盟總會」總會長劉秋芳、高市幼教協會榮譽理事長童燕珍、高市議員邱于軒、高市左楠區立委參選人李眉蓁、高市鎮港區立委參選人李明璇出席。

針對中華民國幼教聯合總會聲明指出，為守護幼兒健康及維護幼教師尊嚴，在未釐清餵藥案事實真相前，推行「生病不入校、老師不餵藥」行動。對此，劉秋芳指出，這是單一總會團體的心聲，但她也要站在教保員及家長的立場，希望提出配套措施因應。

劉秋芳說，她詢問過國教署「不餵藥合法嗎？」國教署說可以選擇餵不餵藥，只要與家長達成協議即可，因此她將推動制定餵藥程序，在幼兒入園前，園方給家長簽訂的「教保服務契約」中，新增一條「家長是否同意不餵藥」，藉此保護雙方，而最快在8月入園時上路，並計畫推行到全國。

劉秋芳坦言，這幾天新北餵藥案事件，搞得全國動盪不安，不少幼教人員直說「我想要轉行，幼兒園工作太累、太辛苦了」，但她呼籲教保員還是要學以致用帶孩子，因此希望有配套的前提下，幫家長做餵藥這項服務。

劉秋芳強調，教保員對孩子都是無微不至照顧，怎麼可能會有餵毒情形？她向政府喊話，希望早日讓真相水落石出，教保員真的很辛苦，必須多關愛他們，讓教保員可以安心工作。