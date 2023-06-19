去美元化浪潮成為全球關注焦點，但人民幣最終能否取代美元，專家們各有不同看法，摩根大通分析師最近發布的報告提到，就算大陸超越美國成為全球最大經濟體，美元霸權的地位還是很難被取代，且人民幣只有在大陸放鬆資本管制的狀況下才有機會升值，但目前看起來不太可能。

Business insider報導，小摩分析師的看法定調為，市場可能會看到美元的主導地位開始減弱，即全球經濟部分去美元化，但這不代表美元有被人民幣或其他競爭貨幣取代的風險，「就過去的歷史經驗來看，這種演變通常是很緩慢的。」

分析師表示，雖然美國在19世紀後期超越英國成為全球最大經濟體，但人們普遍認為美元是等到二戰之後才取代英鎊成為世界上最重要的儲備貨幣，換言之，如果大陸在2030年超越美國成為世界最大經濟體，但美元的主導地位似乎能保持到21世紀後期。

即使如此，報告中也提到，部分去美元化仍有可能發生，且可能會因對美元的信心減弱或美國以外的國際情勢發展，而增強另一種貨幣的可信度，進而加速部分去美元化。

英國金融集團Eurizon SLJ執行長、經濟學家Stephen Jen則預測，美元未來可能會與其他兩種貨幣並駕齊驅，進而形成「三極」貨幣體系，「應該會是歐元、人民幣及美元，經濟也會因此分成三大集團。」