美系外資表示，今年第一季全球白牌交換器出貨量金額總計6.08億美元、季減少5%、年增加31%。目前白牌交換機已經進入數據中心市場，白牌交換器的小規模通路商第一季銷售額占比整體數據通信市場約14.1%，低於去年第四季的14.5%，這主要歸因於零組件供應改善以及企業市場的訂價較低所致，該現象可以延續到第二季，也期望企業端得庫存可以在上半年消化接近尾聲。

美系外資表示，看好白牌交換器隨著雲客戶的關注，未來幾年全球市占率將繼續增長，透過白牌交換器可以有效降低整體建置成本。在白盒交換機廠商中，智邦第一季保持領先地位，市占率為50.5%，緊隨其後的是加拿大的Celestica、占比為43.3%，還有就是廣達(2382)、市占率為3.8%，季度的市占率波動可歸因於客戶風險和零組件供應動態。

美系外資表示，根據IDC數據指出，智邦在近期幾個季度中，市占率恐被Celestica超車，只是，針對供應鏈的檢查表明，智邦可能會在今年後面的時間點重新獲得Meta得一些市占率。

美系外資表示，智邦第一季在100G交換器的市占率為51.9%，而 Celestica和廣達的市占率分別下降至40.6%和4.8%。400G部分，智邦第一季市占率為53.1%，而Celestica的市占率在白牌供應商中降至46.9%。

就智邦來說，美系外資表示，在AI趨勢下，智邦近期股價有所反彈，在庫存消化動作積極下，智邦短期動能恐面臨放緩，但400G出貨仍持續增加，就長期而言，北美市場為全球交換器最大需求市場，而智邦主要客戶均在北美市場，包括美國超大型企業Amazon、Meta等，智邦仍然是AI趨勢下的白牌交換器市場的明顯受益者。