國立政治大學近日與美國普度大學柯拉克科技外交研究院簽署合作備忘錄，兩校合作的重要性超越校際層次，連結了美國東岸華府的國家政策發展與西岸矽谷的高科技技術資源，同時宣示政大首度以人文社科專業領域加入全球供應鏈、科技安全聯盟的重要里程碑。

普度大學柯拉克研究院是美國首屈一指的科技與國務研究先驅，這次備忘錄簽署儀式由前美國國務院公共事務助理國務卿、科拉克研究院執行長蓋達（Michelle Giuda） ，與商學院教授羅明琇為代表，在駐美代表蕭美琴、普度大學校長蔣濛（Mung Chiang）、前美國國務院次卿暨 共同創辦人柯拉克（Keith J. Krach）共同見證下進行。

面對中美關係緊張，同時台灣在亞太地區具舉足輕重的戰略地位，跨領域的科技外交研究和訓練尤為關鍵，因此政大在地緣政治、國際關係、供應鏈等領域的研究專業及產官學資源，成為柯拉克研究院在推動「科技需促進自由」核心理念下的合作首選。

政大與柯拉克研究院合作的項目包含與全球供應鏈韌性相關的教學與研究交流，科技外交領域的專業訓練、政策白皮書及個案發表等方向，政大商學院、社科院與國關中心都將投入合作，整合不同區域的文化與經驗，串聯並傳遞全球乾淨網路（clean network)之策略與民主價值。

政大表示，這份合作備忘錄簽署不僅開展兩校合作的新篇章，更代表了雙方將積極推動科技外交相關領域的教研合作與交流，為維護自由民主價值、發展信賴科技網絡與國家安全政策，搭建更加堅實的基礎。