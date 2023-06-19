台鐵公司將於明年1月掛牌，1700億的短期債務成為棘手課題，據傳行政院副院長鄭文燦出新招，擬將台鐵原先列為償債基金中的高雄港站（含臨港線）基地，上方容積調派到高雄71期市地重劃區，可望引資破百億元。交通部長王國材今天說，這部分鄭文燦副院長與縣市政府與行政院內部做一些討論，樂觀其成。

王國材說，台鐵1700億預算由交通部設立基金來吸收，現在設立基金主要有3塊地，這3塊地因為用來作為償債基金還本部分，鄭副院長幫忙用所謂容積移轉方式，讓高雄港包含台北機廠過去為古蹟部分受到限制，如果可以運用調派方式得到一些收入，這部分行政院內部與縣市政府還要再做討論。

另外，針對酷航一架19日凌晨從韓國飛往台北TR897航班，降落前發現胎壓異常，降落桃機後才發現，鼻輪少了左邊一顆輪胎。對此王國材說，航空有他的標準作業程序，如果牽涉到維修的狀況包括民航局及相關單位都會做一些調查。