美國德州知名饒舌歌手Big Pokey上周六（17日）晚間在表演時突然昏倒，結果緊急送醫後仍不治身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因，消息一出，令許多圈內好友與網友十分悲傷。
根據《紐約郵報》報導，出身德州休士頓的饒舌歌手Big Pokey上周六在博蒙特市（Beaumont）一間酒吧表演時突然昏倒，從曝光的現場畫面可以看到，他站在約兩層樓高的舞台上表演，突然間他拿著麥克風大力喘氣，隨後整個人失去知覺重重摔在舞台上。起初，現場觀眾以為他很快就會站起來，直到他在舞台上持續昏迷，眾人才發覺大事不妙。
醫護人員抵達現場後，立刻對Big Pokey進行心肺復甦，隨後將他送往附近的醫院，但他仍在入院不久後確認身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因。Big Pokey的公關人員向媒體表示，後續將公布相關的追思活動，而休士頓市長特納（Sylvester Turner）也在推特發文表達哀悼。
事實上，本名鮑威爾（Milton Powell）的Big Pokey來自德州休士頓，是知名饒舌團體Screw up Click的創始成員之一；他於1999年發行首張個人專輯，而最新一張是在2021年發行的《先生》（Sensei）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。