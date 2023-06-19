美國德州知名饒舌歌手Big Pokey上周六（17日）晚間在表演時突然昏倒，結果緊急送醫後仍不治身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因，消息一出，令許多圈內好友與網友十分悲傷。

根據《紐約郵報》報導，出身德州休士頓的饒舌歌手Big Pokey上周六在博蒙特市（Beaumont）一間酒吧表演時突然昏倒，從曝光的現場畫面可以看到，他站在約兩層樓高的舞台上表演，突然間他拿著麥克風大力喘氣，隨後整個人失去知覺重重摔在舞台上。起初，現場觀眾以為他很快就會站起來，直到他在舞台上持續昏迷，眾人才發覺大事不妙。

And just like that ! we’ve just a witness a man taking his last breath and being on the other side of eternity. Heaven and Hell is real! Where do you want to end up? #repent #BigPokey #Prayers 🙏🏾♥️ pic.twitter.com/xWK4GKCpTH — Lady Di 👑 (@opgevent1) June 18, 2023

醫護人員抵達現場後，立刻對Big Pokey進行心肺復甦，隨後將他送往附近的醫院，但他仍在入院不久後確認身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因。Big Pokey的公關人員向媒體表示，後續將公布相關的追思活動，而休士頓市長特納（Sylvester Turner）也在推特發文表達哀悼。

RIP Big Pokey, thank you for showing Baytown some love lastnight! 🤟🏼 🔩💜 pic.twitter.com/QjXCsrEkXE — R.Ruiz (@Ruthhruiz) June 18, 2023

💔 There’s No Lil O Album That Doesn’t Have Big Pokey On It. There’s No Big Pokey Album That Doesn’t Have Lil O On It. We’ve Been There 4 Each Other Since Screw Babies. I’m Gonna Miss U. I’ll See Ya On The Other Side #SUC4LIFE #DaFatRatWitDaCheeze #LilO #RIPBigPokey 🔩❤️ Whoa! pic.twitter.com/qa4oyhMLz7 — Lil’ O 🇳🇬🔩❤️ (@SUCLILO) June 18, 2023

事實上，本名鮑威爾（Milton Powell）的Big Pokey來自德州休士頓，是知名饒舌團體Screw up Click的創始成員之一；他於1999年發行首張個人專輯，而最新一張是在2021年發行的《先生》（Sensei）。