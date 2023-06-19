侯辦籲監察院啟動調查。（葉德正攝）

餵藥案已變政治事件，汐止幼童昨也確定陰性。侯友宜競選工作室今舉行記者會，立委參選人、新北市議員廖先翔指出，衛福部次長王必勝第一時間未發揮醫療科學專業，對外操弄疑似餵藥烏龍案，衛福部高官屏棄醫療專業，以政治考量掩護執政黨，呼籲監察院主動調查。

廖先翔指出，幼兒園事件各界都非常關心，賴清德副總統有醫學專業背景，有能力向大眾正確解讀第一次檢驗報告訊息安撫社會民心，不讓幼兒園老師被社會輿論抨擊，賴先前也在與蔡英文競爭總統提名時呼籲網軍不要操作，但賴在有權力後，卻自願套上網軍「魔戒」不願摘下來，對外造謠。

廖先翔說，王必勝昨天一開始說家長不想公開，後來又改口，由衛福部對外公布汐止案「未檢出」，根本就是怕最後翻車，影響執政黨支持度。

廖先翔說，王必勝第一時間說未檢出是可預期的，代表王很清楚且有能力判斷第一份陰性檢驗報告，但王未負起身為衛福部次長責任向社會大眾說明，卻說要啟動跨部會調查小組，再次引起社會擔心浪潮，王完全把自己專業拋到腦後，一心只想要以政治思考攻擊對手。

廖先翔說，今天幼保團體發出聲明主張病童不要入園，幼保人員不餵藥，都顯示這起烏龍案件政府沒有站出來提供正確訊息給大眾，對幼保人員造成難以抹滅的傷害，呼籲政府慎重向幼保人員道歉，弭平社會裂痕。

侯辦發言人、新北市議員江怡臻也說，直到昨天民進黨總統參選人賴清德還在造謠戒斷症狀、彩虹藥水，這些字眼連民進黨側翼都不敢再用，到底是不是餵藥、餵毒檢調也呼籲不要揣測，但副總統卻帶頭散佈謠言，罔顧醫生應負的政治責任， 請問賴主席、賴醫師，你的良心在哪？ 數10名孩童檢驗都是陰性，連被民進黨帶頭抹黑的汐止案也是陰性「請問哪來戒斷症狀？」， 籲賴為製造謠言道歉。

江怡臻也指，前衛福部長陳時中以小英之友會榮譽總會長身分批新北拖延，她要問，陳擔任指揮官時的行政效率在哪，口罩、疫苗買不到，到阻擋疫苗採購，到現在缺藥「大家都記得很清楚」，侯友宜擔任總統一定會公開所有資料；更問陳醫師對驗出來的數值怎麼看。