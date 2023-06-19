位於彰化大村鄉的「彩色歐洲屋」，附近有座橋每天都有台鐵列車經過，彩色屋和火車同框畫面被拍下轉發到網路，引發各地攝影好手前往朝聖，這現象讓住在當地56年蕭先生說，「這景色每天看覺得很平常，且火車經過的橋下是臭水溝」，但現在景點爆紅，他希望公家機關能協助種植不同的樹木，讓一年四季都有不同的樣貌。

《中時新聞網》訪問到從小在當地生活的蕭先生，他表示在大村鄉生活56年，櫻花歐洲村彩虹屋外牆是近期粉刷完畢的，因火車經過同框彩虹屋畫面，被好友拍下轉發到網路社團，獲得廣大網友迴響，吸引不少攝影師帶著大砲前往拍攝，他大讚攝影師都很自律，截至目前為止並未造成在地居民的困擾。

蕭正輝先生捕捉各種列車行經的樣貌。（圖／網友蕭正輝授權提供）

蕭正輝先生捕捉各種列車行經的樣貌。（圖／網友蕭正輝授權提供）

蕭正輝先生捕捉各種列車行經的樣貌。（圖／網友蕭正輝授權提供）

不過蕭先生看到這麼多攝影師搶拍，他不以為意地說，「這景色每天看覺得很平常，並沒有覺得有什麼特別之處。」但現在景點爆紅，他聽過溝村長賴保全說，會在水溝旁增加裝置藝術等裝飾，他則是希望公家機關能協助多種植樹木，讓其在不同季節綻放，如此一來年四季就會有不同景觀，若能把火車橋下的臭水溝一併處理是再好不過了。

各地的攝影好手慕名前往拍照。（圖／彰化縣大村鄉過溝社區發展協會授權提供）

另外，在地臉書粉專《彰化縣大村鄉過溝社區法發展協會》指出，過溝區爆紅後，每天都有攝影同好前來攝影，人手一支大砲聚集，村長賴保全看到這樣的景象，也準備茶水給攝影師解渴，同時推薦大家在每年2月下旬至3月中旬造訪，屆時會有洋紅風鈴木盛開，非常漂亮。