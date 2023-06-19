梅雨鋒面接連帶來雨勢，北區水資源於統計，截至6月18日早上8點半為止，石門水庫水位243.11公尺，距離滿水位245公尺僅剩2公尺距離，目前蓄水量1.89億噸，蓄水率92.2％，預判有機會在6月底可以達到滿水位狀況。

北水局副局長郭耀程指出，統計最近1個月降雨，從5月18日蓄水量跌破7000萬噸，在短短1個月內因為降雨挹注，蓄水率由33％提升至92％，增加60％蓄水率，進入汛期之後石門水庫水情逐步好轉，且持續在上升當中，請民眾可以用水安心。

北水局未來在水庫短期操作目標，會力求盡快將水庫蓄滿，兼顧農民1期稻作用水需求完成供灌，長期目標會持續維持水庫高水位操作，在確保水庫安全底下，努力讓今年供水能夠順利無虞，目前北部地區各水庫包含基隆新山、台北翡翠及新竹寶山、寶二水庫以及石門水庫都是屬於高水位狀況，樂觀預估未來供水可以長期穩定供應，希望大眾養成良好節水及愛惜水資源習慣。