元大投信指出，ETF加入收益平準金機制，主要目的是讓ETF在配息公告後，不會因為市場資金大額湧進，使配息金額遭到稀釋，是對既有長期投資人的權益保護；對於新進投資人，收益平準金也非額外收取，無論何時買進或賣出，都不會新增成本，權益也不會受到影響。

至於收益分配通知書上可能會看到的「國內財產交易所得」，是最容易被投資人誤解的項目。ETF為被動式投資產品，多以追蹤其標的指數之績效表現為目標，交易成分股目的主要為因應指數定期調整，若賣出成分股時有獲利，就會被列為「國內財產交易所得」，即為公開說明書所列的收益分配來源-已實現資本利得，由上述可知其係因應指數定期調整交易而產生，並非ETF經理團隊主動交易而來。

元大投信於每次ETF收益分配評價時，首先會確認「標的指數當年度息率」，然後據此以股利所得、收益平準金等可分配項目，計算ETF配息率，並按照ETF持有前述項目的金額比例進行發放，最終的實際金額會由會計師覆核，因此投資人會在收益分配通知書上看到不同的組成項目。

與投資人權益最相關的是否超額配息問題，以元大高股息(0056)（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，投資人可至臺灣指數公司官網，以臺灣高股息報酬指數（含息）與臺灣高股息價格指數（不含息）的差距，估算該期間的指數息率，0056在過去致力維持配息政策一致，配息率貼近追蹤指數息率，保障投資人權益。

提醒投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以實際配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。