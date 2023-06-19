包括有意逐鹿白宮的彭斯（Mike Pence）和賀勤森（Asa Hutchinson）在內，多位共和黨高層今天批評前總統川普處理機密文件的方式。

法新社報導，川普因不當處理與保留機密文件相關的37項犯行遭到起訴，並於13日提出無罪抗辯。包括川普任內國防部長艾斯培（Mark Esper）在內，這些人在這之後首個週末的政治性談話節目上砲轟川普。

檢察官還指控川普計劃阻止聯邦調查人員取回他離開白宮時帶走的機密文件。

上述共和黨人今天在節目上的發言，和國會中許多為川普辯護或拒絕批評川普的共和黨人評論有著天壤之別。

前副總統彭斯在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）暗指前老闆川普在密件案的處理方式：「我無法為遭控訴的事情說話。」

前阿肯色州州長賀勤森在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目上話說得更重，不僅說這些指控「重大」，還說川普「應該退出」2024年大選。

艾斯培則告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「如果指控屬實，那就是包含關於國安的資訊…可能對國家造成相當大的危害。」

新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）則抨擊川普「不斷抱怨、抱怨，抱怨事情有多麼地不公平」。

這位前聯邦檢察官告訴CNN：「每當有人不同意他的意見，他就是個任性的孩子。」（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1120619