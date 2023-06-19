黃姓男子在中鋼運通公司上班，疑似遭高層欺壓，去年4月好友曹姓、曾姓、王姓男子想幫他出氣，到屠宰場買了5顆血淋淋的豬頭，裝箱快遞寄給中鋼運通董事長張秋波等5名高層。張男家人收到包裹打開，被腐敗的豬頭驚嚇，報警提告。高雄地院審理後，依偽造私文書罪判曹男等3人2至4月，並賠償張男等5人48萬5000元，可上訴。

2022年3月，曹男等人得知黃男在公司屢屢被找碴，先取得董事長張秋波等高層的主家地址，該年4月13日凌晨再到高雄市屠宰場購買5顆血淋淋的豬頭，裝入保麗龍箱後，冒名「陳堅強」，留下以「死」為諧音的寄件地址，由曾男至超商門市將包裹寄給張秋波等5人。

包裹送達時，張秋波等人的家人、傭人打開包裹，被撲鼻而來的惡臭、腐敗的豬頭嚇壞，立刻報警提告，曹男等人沒多久就被逮，遭移送法辦。

開庭時，曹男等人坦承想幫好友黃男出氣，才共同策劃此事，被依偽造私文書罪判2至4月不等，均可易科罰金。

民事部分，法官認為曹男等人不認識張秋波等人，卻寄送發臭血腥的「豬頭」到張秋波等人住家，造成其家人的心理陰影，判曹男等人須賠償張秋波等人48萬5000元，全案仍可上訴。