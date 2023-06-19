鄭靚歆參加節目被控霸凌隊友。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（20日）晚9點播出「別再黑我了！被抹黑到差點退出演藝圈，今晚就來說清楚講明白」。日前被爆料登山脫隊導致迷路，又被網友罵翻的謝忻無奈還原當時狀況：「當天我體力沒有很好，我不想拖累他們就提早出發，可是走一走我就迷路了，我傳訊息給小豬（黃沐妍）說『我迷路了，現在要折返回原點』，但沒想到只有『我迷路了』這4個字傳出去，所以他們很緊張，卞慶華還出動空拍機在每個山頭尋找。」

謝忻坦承擅自脫隊的確是她的錯，但她覺得被指責「浪費社會資源」就有點過頭：「我真的很想說我浪費了什麼社會資源？我唯一浪費的就只有卞慶華的空拍機電力而已，而且我甚至有一次爬山扭到腳，因為怕被罵還不敢叫搜救隊，原本3小時的路，我硬走了8小時。」

藝人鄭靚歆委屈提到在實境節目中被指「霸凌隊友」一事：「網友說『妳應該被霸凌到死，妳就是不紅才搞同性戀』，我看到很難過，因為我常常有不好的經驗，我怎麼可能會變成加害者？」鄭靚歆也分享學生時期被霸凌的經歷：「因為我的名字，同學就會說『妳是陳進興的女兒，要離妳遠一點』，或者我異位性皮膚炎很嚴重會流血流膿，他們會笑我有屍臭味。」

但讓她最痛心的事，老師竟然也是加害者之一：「我不敢借粉筆，他就叫我媽來學校，當著全班的面羞辱我『有自閉症就叫妳媽快帶妳去看醫生』。」講完全場來賓都聽不下去，並嚴厲斥責校園霸凌的行為。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。

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