「港幣-人民幣雙櫃台模式」在香港交易所（以下簡稱「港交所」）今天（6月19日）正式推出。近日，港交所集團行政總裁歐冠升（Nicolas Aguzin）在接受澎湃新聞記者獨家專訪時表示，「這是一個令人興奮的創新舉動，港股市場是世界上第一個實施兩種貨幣櫃台結構的市場。這種全新的模式能夠進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的地位，同時將便利人民幣在港股市場交易中的使用，拓寬人民幣投資產品範圍。」

作為港交所首位非華人行政總裁，距離歐冠升2021年5月24日正式履職已經過去兩年。兩年中，港交所圍繞「建設未來的領先市場」這一願景，展開了一系列大刀闊斧的改革。2023年，港交所持續推動制度改革與產品創新，除了新推出的特專科技上市章節外，香港市場還迎來了滬深港通交易日曆優化、互聯互通新篇章「互換通」的落地，以及推出港幣-人民幣股票交易雙櫃台模式，持續提升市場活力。

「港交所的戰略目標主要有三個：連接中國和世界，連接資本和機會，連接現在和未來，這也是我們的優勢。如果中國和世界之間的聯繫越來越緊密，我們將受益最大，這是我們的首要目標。」談及中國市場的投資機遇，歐冠升信心滿滿，「隨著中國公司的盈利持續增長，我預計將吸引越來越多的國際投資者的興趣。」

澎湃新聞：這是你第一次以港交所CEO的身份來參加陸家嘴論壇，有什麼新的感受？

歐冠升：我認為這是一個很好的機會，能夠讓許多來自金融市場的參與者聚在一起，包括了來自國際市場、香港市場和中國大陸市場的各方參與者。

我聽到了許多非常有建設性的重要信息，例如關於金融部門如何幫助實體部門、實體經濟，以及金融部門如何支持科技、基礎設施的發展等等。

澎湃新聞：據悉，近期你訪問了許多地方，與全球投資者交流之後，你覺得他們對投資香港、投資中國感興趣嗎？

歐冠升：我已經訪問了美國、歐洲、中東、東南亞的許多城市並見到了許多投資者。現在的環境確實比較困難，有很多事情困擾著投資者。例如，我們在西方經濟體中看到日益增長的通貨膨脹，像在歐洲和美國，通貨膨脹率非常高，導致政府提高利率，從而產生一定程度的不確定性。

因此，投資者對在中國的投資變得更加謹慎。當前，全球股票和債券市場總額約為130兆美元，而投資中國的資產只佔1％左右，這對一個經濟總量約佔全球18％的經濟體來說，實在太少了。

我預計，隨著時間的推移，這個數字會持續增長。在短期內，增長的速度可能會稍微慢一些，但隨著中國公司的盈利持續增長，我預計將吸引越來越多的國際投資者的興趣。

澎湃新聞：在你看來，國際投資者投資中國目前有哪些阻礙？港交所在連接中國與世界方面有其獨特的地位，對此有哪些舉措？

歐冠升：投資者經常提到的一個問題是有沒有足夠的產品和對衝方案。事實上，過去的幾年，我們已經做了很多事情來持續對外開放。

例如，2014年11月，滬港通正式啓動，具有開創性意義，境外資金有了投資A股的新渠道，這是一個非常成功、有創意的計劃；2016年12月，深港通推出，境外資金對A股的持股市值進一步上升。

接下來，互聯互通機制又擴展到債券、利率等更多的領域，並且將ETF納入互聯互通機制。此外，港交所還推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，通過這種方式，國際投資者可以在香港購買衍生品以對衝亞洲市場的風險敞口。最近，人民幣國債期貨也在積極地籌備中。

港交所的目標之一就是「連接中國和世界」，我們正在努力擴大我們的國際影響力，即將在歐洲和美國開設辦事處，為了確保投資者對正在發生的事情有一個更好的瞭解。

我對香港、上海、深圳之間的良好互動感到非常自豪，這為未來創造了巨大機遇，我認為繼續發展這種「連接」很重要。

澎湃新聞：港股開啓了新一輪上市改革，允許特專科技公司上市，目前有何進展？市場反響如何？

歐冠升：現在，許多創新型公司正在開發引領未來的技術，如空間技術、算力、人工智能等。開發新技術需要大量的研發投入和資本投入，可能需要很多年才能收回投資。它們當中有不少獨角獸企業，有望成為引領未來的公司，但是按照以前的主板上市規則卻無法進行IPO融資。

所以我們在上市規則中專門為這些科技公司設計了一個全新的章節18C章，希望能夠吸引投資者，與市場參與者、公眾投資者一起，和這些能夠創造未來的公司共同成長。

這項改革今年3月31日剛剛開始實施，我想還需要一段時間給市場做準備，我相信根據這個新規來上市的公司未來將陸續增加，這一新舉措應該對支持實體經濟很有幫助。

澎湃新聞：香港證券市場的「港幣-人民幣雙櫃台模式」於6月19日推出，它的推出有什麼意義？市場反映如何？

歐冠升：「港幣-人民幣雙櫃台模式」是一個令人興奮的創新舉動，港股市場是世界上第一個實施兩種貨幣櫃台結構的市場。這種全新的模式能夠進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的地位，同時將便利人民幣在港股市場交易中的使用，拓寬人民幣投資產品範圍。

我們還推出了雙櫃台做市商機制，為港幣-人民幣雙櫃台交易提供流動性，從而盡量減少櫃台之間的價格差異，做市商將為證券的人民幣櫃台提供買賣雙邊報價，並可在雙櫃台間進行套利交易。

截至目前，獲批雙櫃台證券的一共有24家港股公司，按今年前4個月市場成交額計算，這些港股股票的成交額佔港股市場日均成交量的四成左右。但隨著時間的推移，我們預計幾乎每家公司都會想參與其中。

接下來，我們希望將人民幣櫃台證券納入互聯互通機制，即允許中國大陸投資者直接投資以人民幣計價的港股市場。這將需要一點時間來實施，最終我們將擁有一個真正充滿活力的市場。

澎湃新聞：互聯互通機制今年迎來大發展，你如何看待多項新舉措的意義？您如何評價互聯互通機制？

歐冠升：今年3月13日起，互聯互通股票標的範圍進一步擴大，滬深交易所與港交所同步公佈股票標的範圍擴大後的首批滬深港通股票調整名單。此前，國際投資者已經能夠在中國中國大陸購買大約1500隻股票，範圍擴大之後，這一數字達到了大約2500隻。因此，投資者有資格購買的股票數量增加了60％。擴容帶來了成交額的上升，在這之後的一個月，滬股通和深股通的成交環比增加了36％。這為中國大陸市場帶來了新的流動性。

此外，滬深港通的另一個重大變化是，符合有關條件的在港主要上市外國公司股票被納入港股通股票標的。中國大陸投資者將第一次有機會交易在香港上市的國際公司。由於許多國際公司希望將中國大陸投資者納入其股東的範圍，我們預計這將吸引越來越多希望在香港上市的國際公司。中國投資者非常有吸引力，對於那些希望擁有這類投資者的外國公司來說，這是一個非常獨特的機會。

正如我所說，在過去的一年半裡，有很多互聯互通機制的發展，提升了中國市場的實力和吸引力。

澎湃新聞：在互聯互通的升級和拓展方面，還會有哪些好消息值得期待？

歐冠升：5月15日，中國大陸與香港利率互換市場互聯互通合作即「互換通」已經上線運行，初期先行開通「北向互換通」，希望將來的某一天可以成為雙向的流通。

此外，正如我剛才所說，我們正在研究將人民幣櫃台證券納入港股通、推出人民幣國債期貨等等。

「互換通」作為「債券通」的配套工具，能夠更好地滿足國際投資者的風險管理需求，讓國際投資者通過兩地基礎設施之間的連接，以方便、安全的方式在中國大陸進行利率互換交易。這將強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐及風險管理中心的功能，同時推動中國大陸資本市場的高水平對外開放。

國債期貨將為國際投資者提供針對中國債券市場的風險管理工具。隨著國際投資者對中國大陸固定收益產品的投資興趣增加，越來越需要更豐富的投資工具和風險管理工具。

可以說，我們還在考慮、評估更多的其他舉措。但現階段，我們要確保我們的基礎設施搭建得很好，風險管理得很好，這是第一要務。

澎湃新聞：過去幾年，越來越多在美國上市的中國公司回到香港進行第二上市，考慮到當前複雜的國際關係。您認為這種趨勢會加強嗎？

歐冠升：香港市場的吸引力，使得越來越多的公司來到香港上市，我們當然熱烈歡迎這些公司。這是件好事，我們做了相當多的工作，以確保我們的市場真正充滿活力和深度。

我更希望這些公司有在世界各地上市的選擇權。我寧願擁有一個大市場的一部分，也不願100％獨佔一個小市場。

港交所的戰略目標主要有三個：連接中國和世界，連接資本和機會，連接現在和未來，這也是我們的優勢。如果中國和世界之間的聯繫越來越緊密，我們將受益最大，這是我們的首要目標。

澎湃新聞：新股市場目前仍以中國大陸企業為主，是否會出台相關政策，加大海外企業來港上市的力度？在香港上市的國際公司可以被納入港股通就是一個非常積極的信號，除此之外還有什麼措施嗎？

歐冠升：在過去的一段時間里，我們做了很多事情，以確保港交所能夠繼續吸引國際公司。例如，港交所推出新的章節18C，為未開啓商業化或處於商業化初期的科技型創業企業打開了上市之門，希望將香港打造成全球科技公司發展的融資平台。

現在，為了確保這個平台對全世界都可用，我們必須確保創造了一個良好的生態系統。正如我提到的，我們正在做的一件事是，引入更多類型的投資者，包括中國大陸投資者，他們現在有可能投資在香港上市的國際公司，這對跨國公司來說是一個很好的機會，只要來到香港，就可以既接觸到來自世界各地的國際投資者，又能擁有中國大陸投資者。

我們正在做的另一件事是，我們正在創建一個生態系統，通過推出衍生產品、ETF產品、結構性產品，提升市場活力。我們的衍生品市場一直在快速增長，但我們感到自豪的不僅僅是這種增長，同時它是以一種非常可控的方式進行的，沒有增加我們市場的風險。

澎湃新聞：港交所今年還有什麼新的目標和規劃？

歐冠升：目前的主要目標就是確保我們在過去6個月宣佈的很多事情都能得到很好的執行。與此同時，我們也在考慮什麼對未來重要。因此，我們也在與香港特區政府一起探索如何建設數字市場基礎設施，研究如何促進社會邁向可持續發展的轉型，探討如何做好東西方之間的連接，如何通過國際化戰略提升我們市場的吸引力和國際投資者對我們的瞭解等等。