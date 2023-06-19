據內政部警政署統計，2022年計有121家農漁會信用部，經由通報成功攔阻詐騙245件，攔阻金額高達1億2503萬元。農委會農金局表示，詐騙手法日益翻新，民眾除提高警覺外，也應小心求證，避免財產損失。

農金局表示，為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪。

依據內政部警政署之統計，2022年計有121家農漁會信用部，經由通報成功攔阻245件，攔阻金額1億2503萬元，而攔阻總金額達百萬元以上者計38家，以台中市大里區農會758萬元居冠、沙鹿區農會575萬元次之、屏東縣竹田鄉農會500萬元第3，通報件數最多者亦為大里區農會10件；攔阻金額及案件數最多之縣市為彰化縣，分別為2694萬元及47件。

農金局說，近年來成功攔阻詐騙的信用部家數、案件數及金額均有成長趨勢，2022年成功攔阻詐騙金額和攔阻總件數245件，分別較2021年成長45.5％及32.4％。

去年成功攔阻案例中，有居民表示，接獲詐騙集團電話時要求其向農會人員謊稱，以匯款購買房屋的訂金50萬元來躲避追查；亦有老翁接獲自稱是檢察官來電，謊稱其帳戶涉及詐騙案即將遭到凍結，欲至農會提領現金45萬元，上開案例均因民眾至農會辦理匯款或提領現金等手續時，經櫃員關懷提問後深覺可疑，耐心分析疏導及解說類似詐騙案例，立即通報員警到場協助，成功攔阻詐騙。