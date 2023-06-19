PLG新北國王籃球隊隊長楊敬敏被控外遇約炮女球迷，爆料者還譏諷「放進去不到3秒就射了，比你在場上得分還快」，引發熱議。針對爆料，楊敬敏昨（18日）晚間發聲明道歉，表示即刻起離開球場、卸下球員工會理事長的職務，回歸家庭。

楊敬敏過去在SBL超級籃球聯賽與中華隊國際賽都留下許多豐功偉業，結束7年中國CBA之旅，2019年返台加盟ABL福爾摩沙台新夢想家（原為寶島夢想家），隨隊投入P. LEAGUE+（以下簡稱PLG）聯盟，後來轉到新北國王。

PLG元年楊敬敏創造許多歷史，開幕戰投進聯盟第1顆進球、單場30分紀錄，整季稱職扮演領袖角色，帶領台新夢想家打進冠軍賽，並在G1攻下23分、10籃板、10助攻，締造聯盟史上本土第一位、冠軍賽史上第一位大三元紀錄，整季場均13.4分、5籃板、3助攻，入選年度第一隊。

此外，楊敬敏近年連續兩季拿下PLG職籃例行賽「年度MVP」殊榮，更在本屆年度總冠軍賽對上「野獸」林志傑，經典交手，被球迷稱為「神仙打架」，不過最後無緣拿到PLG生涯首冠。

楊敬敏一直以來以「自律」著稱，對後輩也相當嚴格，因此又有「士官長」的稱號。檢視其IG簡介，「高度的自信是建立在自律的基礎上，你必須很努力，才能看起來毫不費力，繼續做對的事，好事自然會發生，熱忱能夠超越才華。」如今他因偷吃女球迷離開球場，顯得格外諷刺。