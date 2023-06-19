端午連假將屆，許多家庭及民眾都會趁著連假前往大賣場採買購物。為確保購物民眾的呼吸健康，臺北市環保局陸續輔導北市15處依「室內空氣品質管理法」列管之大賣場，皆已完成設置室內空品自動監測設施，不僅可即時揭露室內空品資訊，也提醒業者加強自主管理，提供民眾安心購物的消費環境。

環保局表示，目前北市依《室內空氣品質管理法》公告，列管的量販店包含好市多、家樂福、大潤發、特力屋及愛買等大賣場共有15處，為提供消費者安心的購物環境，積極輔導各大賣場自主設置室內空品自動連續監測設施，即時監控室內二氧化碳濃度變化。

環保局指出，當二氧化碳濃度超過1000ppm法規標準值時，人體容易有頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，監測設施有助賣場即時掌握室內二氧化碳的濃度，提早因應加強通風換氣，以及適度控管進場人數改善空品，維護室內消費者及從業人員呼吸健康。15處大賣場完成設置後，後續巡檢的結果均也符合室內空氣品質標準。

環保局提醒，後疫情時代，民眾對於人潮聚集的室內公共場所空氣品質更為重視。為保障民眾健康採主動防疫思維，推動室內空品認證場所計畫，鼓勵各公共場所應落實室內空氣品質管理，並進一步取得認證，除保護自己及他人外，列管場所也可避免因違反《室內空氣品質管理法》而受罰。