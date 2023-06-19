福特汽車執行董事長比爾．福特表示，在電動車生產方面，美國尚未準備好與中國競爭。先前福特執行長法利曾說，福特未來對手不是通用或豐田，而是中國電動車製造商。

比爾．福特（Bill Ford）告訴美國有線電視新聞網（CNN）週日節目「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS） 說：「他們發展非常快，並且是大規模地開發。如今他們在出口電動車。」

他說：「這件事還沒發生，但我們認為總有一天會發生，我們必須先做好準備，而且我們正在準備中。」

今年2月，福特宣布計劃投資35億美元在密西根州設立電動車電池廠，此交易涉及使用中國電池公司寧德時代的技術，引發美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）關切，他要求拜登政府審查此一交易。

福特汽車創辦人亨利．福特（Henry Ford）的曾孫比爾．福特在CNN節目中表示，密西根州電池工廠是福特工程師學習技術的機會，學會之後自己使用。

比爾．福特表示：「（密西根州）電池廠是福特全資擁有的工廠。而他們將是我們的員工，我們所做的只是授權技術，僅此而已。」

福特執行長法利（Jim Farley）5月曾表示，中國電動車製造商是福特在此領域的主要對手，而福特需要獨特的品牌或更低的成本，才能擊敗中國汽車製造商。」

法利說：「我認為我們應將中國人視為主要競爭對手，而不是通用汽車（GM）或豐田（Toyota）。中國人將成為強者。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120619