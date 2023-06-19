國民黨高市黨部舉行記者會，主題為「希望「邁擱亂啊，爸媽老師要安心《藥物標準說不清 衛福部踹共》」，包括「全國幼兒園暨教保人員聯盟總會」總會長劉秋芳、高市幼教協會榮譽理事長童燕珍、高市議員邱于軒、高市左楠區立委參選人李眉蓁、高市鎮港區立委參選人李明璇出席。（柯宗緯攝）

新北餵藥案引發藍綠政治攻防，國民黨高市黨部今（19）日開記者會訴求「邁擱亂」，痛斥綠營「為打一隻鳥，砍了整片山」，呼籲檢調盡早查明真相，也不要再亂噴政治口水，這才是全國人民所期待。

國民黨高市黨部舉行記者會，主題為「希望 邁擱亂啊，爸媽老師要安心《藥物標準說不清 衛福部踹共》」，包括「全國幼兒園暨教保人員聯盟總會」總會長劉秋芳、高市幼教協會榮譽理事長童燕珍、高市議員邱于軒、高市左楠區立委參選人李眉蓁、高市鎮港區立委參選人李明璇出席。

童燕珍直說，自己從事幼教33年，絕對有資格為教保人員說話，這陣子教保人員受盡委屈，將這些責任推給餵藥的老師，更嚴重指責是餵毒，非常傷害幼教界，製造社會秩序跟不安，提醒政治人物不要亂噴口水，這只會讓全國6萬多名教保人員惶惶不安。

今高市府公布有4名醫師有不當用藥情形，16日已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。邱于軒表示，高雄家長想問真相，陳其邁不是醫生市長嗎？可以說清楚講明白嗎？到底是餵藥？還是餵毒？而且之前不主動公布，直到今天國民黨要開記者會才臨時公布。

身為媽媽的李明璇痛斥，民進黨「為打一隻鳥，砍了整片山」，讓全國老百姓非常恐慌，幼兒園老師不敢輕易餵食感冒藥，擔心惹禍上身，希望早日釐清真相，還給相關人員清白，不要再充滿政治算計。

同樣身為母親的李眉蓁也直說，最討厭用孩子當成政治操作，媽媽們只想想知道真相，哪些人可以信賴，希望檢調單位可讓事情水落石出；藍綠兩黨做法不同，國民黨總統參選人侯友宜是希望讓證據說話，但民進黨是先打再說，製造社會恐慌，這是執政者該有的行為嗎？

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