科技執法告警牌面。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

路口未淨空違規車輛。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

路口未淨空，哪都行不通！許多用路人為了搶一點點時效，號誌轉換時仍硬要過，最後卻卡在路口造成交通壅塞，像是桃園市龜山區文化一路與文德路口平均每月有480件路口未淨空違規案，桃市府祭出違規偵測科技執法，將於7月1日上線，最高罰1200元，籲用路人別再心存僥倖。

桃園市政府交通局指出，常見駕駛於號誌已變換燈號卻強行通過路口的違規行為，往往造成路口堵塞，也有危害行人通行，桃園自2020年起，陸續於國道一號林口交流道、龜山區文化一路與復興一路口、龜山一路與忠義路三段等路口，設置路口未淨空違規偵測科技執法，自設置後每月違規數量下降約21％，顯示有效改善違規情形。

經警察局統計，龜山區文化一路與文德路口因尖峰時間車流量大，路口常未淨空而導致其他方向堵塞，平均每月約有480件路口未淨空違規案件，因此市府交通局與警察局合作，7月1日在該路段開始新增「路口未淨空」違規偵測科技執法，希望改善現地違規情形，維持路口行車順暢。

交通局長張新福表示，執法的目的不在於開罰，透過科技執法改變駕駛的違規行為，進而減少交通事故發生，希望駕駛都能「把路人當家人，讓路人家人都心安」，共同創造友善的交通安全環境，洗刷行人地獄惡名。

交通警察大隊執法組長連國豐指出，依據道路交通管理處罰條例第58條規定，車輛未保持路口淨空，妨礙其他車輛通行，可處600元至1200元以下罰鍰，呼籲駕駛人確實遵守行車規定。